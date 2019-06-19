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Вятрович отреагировал на решение горсовета Харькова о возвращении названия проспекта Жукова

Киев • УНН

 • 11053 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович отреагировал на переименование городским советом Харькова проспекта Григоренко в проспект Жукова, пишет УНН со ссылкой на его Facebook-страницу.

Вятрович отреагировал на решение горсовета Харькова о возвращении названия проспекта Жукова

“Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова. То есть пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности”, — указано в сообщении.

Вятрович также добавил, что: “Если решение будет подписано мэром Кернесом наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона”.

Ранее стало известно, что Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Решение поддержали 59 депутатов Харьковского горсовета.

Также напомним, в ночь на 14 июня активист Валентин Быстриченко сообщил, что полиция проводит обыски в двух харьковских активистов. По словам Быстриченко, визиты правоохранителей касаются сноса памятника маршалу Жукову в Харькове. Впоследствии, в правительстве прокомментировали обыски в Харькове из-за сноса памятника Жукову, а в полиции сообщили детали собственных действий.

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