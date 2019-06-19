В'ятрович відреагував на рішення міськради Харкова про повернення назви проспекта Жукова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Очільник Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович відреагував на перейменування міською радою Харкова проспекта Григоренка на проспект Жукова, пише УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.
“Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Тобто пішла на порушення закону, сховавшись за принцип колективної безвідповідальності”, — вказано у повідомленні.
В’ятрович також додав, що: “Якщо рішення буде підписане міським головою Кернесом настане час для його персональної відповідальності за порушення закону”.
Раніше стало відомо, що Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Рішення підтримали 59 депутатів Харківської міськради.
Також нагадаємо, у ніч на 14 червня активіст Валентин Бистриченко повідомив, що поліція проводить обшуки в двох харківських активістів. За словами Бистриченка, візити правоохоронців стосуються знесення пам’ятника маршалу Жукову в Харкові. Згодом, в уряді прокоментували обшуки у Харкові через знесення пам'ятника Жукову, а у поліції повідомили деталі власних дій.