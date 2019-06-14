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У поліції Харкова прокоментували обшуки через знесення пам'ятника Жукову

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Харківська поліція провела обшуки в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактами подій 2 червня та прокоментувала проведенні заходи, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Харківській області.

У поліції Харкова прокоментували обшуки через знесення пам'ятника Жукову

Правоохоронці повідомили, що слідчі дії були здійснені відповідно до рішення суду.

“2 червня на проспекті Петра Григоренка відбулися масові заходи. Під час охорони громадського порядку окремі особи вчинили протиправні дії відносно працівників поліції. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні. За вказаними фактами були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, — вказано у повідомленні.

Нагадуємо, 13 червня 2019 року в рамках кримінальних проваджень слідчими були проведені слідчі дії за адресами проживання двох громадян.

Також в уряді прокоментували обшуки у Харкові через знесення пам’ятника Жукову.

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