В полиции Харькова прокомментировали обыски из-за сноса памятника Жукову
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Харьковская полиция провела обыски в рамках уголовных производств, открытых по фактам событиям 2 июня и прокомментировала проведенные мероприятия, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Правоохранители сообщили, что следственные действия были осуществлены в соответствии с решением суда.
“2 июня на проспекте Петра Григоренко состоялись массовые мероприятия. Во время охраны общественного порядка отдельные лица совершили противоправные действия в отношении сотрудников полиции. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины”, — указано в сообщении.
Напоминаем, 13 июня 2019 года в рамках уголовных производств следователями были проведены следственные действия по адресам проживания двух граждан.
Также в правительстве прокомментировали обыски в Харькове из-за сноса памятника Жукову.