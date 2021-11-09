Угольное дело: апелляцию на домашний арест Медведчука перенесли на 6 декабря

Цитата

“Заседание снято с рассмотрения из-за того, что один из судей на больничном. Заседание назначено на 6 декабря на 11:30”, — сказали в суде.

Добавим, что это фактически значит, что Медведчук будет под круглосуточным домашним арестом еще как минимум месяц.

Дополнение

Заседание было назначено на сегодня, 9 ноября.



8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля из ВОТ у террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.