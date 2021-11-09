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Вугільна справа: апеляцію на домашній арешт Медведчука перенесли на 6 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Київський апеляційний суд переніс на 6 грудня розгляд апеляційних скарг на застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це журналісту УНН повідомили в суді.

Вугільна справа: апеляцію на домашній арешт Медведчука перенесли на 6 грудня

Цитата

“Засідання зняте з розгляду через те, що один із суддів на лікарняному. Засідання призначено на 6 грудня на 11:30”, — сказали в суді.

Додамо, що це фактично значить, що Медведчук буде під цілодобовим домашнім арештом ще як мінімум місяць.

Доповнення

Засідання було призначене на сьогодні, 9 листопада.

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Зі слів Генпрокурора Ірини Венедіктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд.

12 жовтня Печерський районний суд Києва, утім, відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

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