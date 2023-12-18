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Второй раз за два месяца: в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 08:11  •  14637 просмотра

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"лнр" объявила о второй попытке борьбы с высокими ценами на фоне сообщений о мародерстве российских подрядчиков в Рубежном, поскольку в регионе продолжаются тяжелые бои со значительными потерями со стороны противника.

Предвыборная кампания - в "лнр" второй раз за два месяца объявили о борьбе с ценами, в Рубежное заехали подрядчики из рф с репутацией мародеров, россияне попытались атаковать Макеевку. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

Львиная доля штурмов противника была направлена именно на Макеевку. Также тяжелые боевые действия велись вблизи донецких Тернов, которые расположены совсем рядом - чуть южнее сел нашей Краснореченской громады,

- говорится в сообщении.

Детали

За сутки оккупанты направили по позициям Сил обороны и территории освобожденных населенных пунктов 534 снаряда.

Под плотный обстрел попала, в частности, Белогоровка.

Враг несет существенные потери, но постоянно перебрасывает резервы на указанные участки фронта, не уменьшая атакующее давление,

- отметил Лысогор.

Отмечается, что несмотря на отсутствие мобильной (и даже проводной) связи, некоторые новости жители Рубежного получают. К примеру, о гастролерах-подрядчиках из РФ, которые недавно заехали в город.

Строить они ничего не собираются - только обследовать. Именно методы их обследования обследования стали известными на весь регион. Потому что делают они это по квартирам. А потом исчезают - с вещами, которые понравились.

Сообщается, что в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами. Второй раз за эти месяцы. На предыдущий октябрьский приказ "министерства промышленности и торговли" никто внимания не обратил.

Попытались установить цены на продукты почти по себестоимости, а именно с наценкой только у 5 %. Сделали несколько показательных проверок, которые не коснулись торговых сетей из России. На том и остановились.

Но ведь в марте на рф выборы. Почему бы не повторить обещание еще раз? Теперь бороться с инфляцией пошел лично "глава лнр", который подписал указ "О регулировании цен и (или) их предельных уровней на отдельные виды товаров в период действия военного положения",

- сообщил Лисогор.

Так называемый "глава лнр" рекомендовал своему "народному совету" ввести административную ответственность за нарушение регулирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина призывает мир осудить запланированные россией "выборы" на оккупированных территориях

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Вдруге за два місяці: у так званій "лнр" оголосили про боротьбу з високими цінами
For the second time in a month: the so-called "lPR" announces the fight against high prices
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Второй раз за два месяца: в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами

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