ВСУ за сутки уничтожили 1 390 российских военных и почти 2 тысячи БПЛА

За сутки 1 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 390 российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

В частности, российские войска потеряли 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 62 артиллерийские системы.

Наибольшие потери среди техники противник понёс в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 969 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также украинские военные уничтожили 383 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 12 наземных роботизированных комплексов и 2 единицы специальной техники рф.

Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 сентября 2026 года составляют около 1 491 030 военнослужащих. Данные продолжают уточняться.

Напомним

В августе украинские военные ликвидировали 42 020 оккупантов. За три летних месяца потери российской армии достигли 124 170 человек.

Самая большая опасность сейчас — не усталость фронта, а привыкание мира — Зеленский на молитвенном завтраке