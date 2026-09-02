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ЗСУ за добу знищили 1 390 російських військових і майже 2 тисячі БпЛА

Київ • УНН

 • 248 перегляди

За добу росія втратила 1 390 військових, 4 танки, 62 артсистеми та 1 969 БПЛА. Загальні втрати ворога сягнули 1 491 030 осіб.

ЗСУ за добу знищили 1 390 російських військових і майже 2 тисячі БпЛА

За добу 1 вересня Сили оборони України ліквідували 1 390 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зокрема, російські війська втратили 4 танки, 6 бойових броньованих машин та 62 артилерійські системи.

Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 969 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також українські військові знищили 383 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 12 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки рф.

Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 вересня 2026 року становлять близько 1 491 030 військових. Дані продовжують уточнювати.

Нагадаємо

У серпні українські військові ліквідували 42 020 окупантів. За три місяці літа втрати російської армії сягнули 124 170 осіб.

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Вадим Хлюдзинський

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