ЗСУ за добу знищили 1 390 російських військових і майже 2 тисячі БпЛА

За добу 1 вересня Сили оборони України ліквідували 1 390 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Зокрема, російські війська втратили 4 танки, 6 бойових броньованих машин та 62 артилерійські системи.

Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 969 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також українські військові знищили 383 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 12 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки рф.

Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 вересня 2026 року становлять близько 1 491 030 військових. Дані продовжують уточнювати.

Нагадаємо

У серпні українські військові ліквідували 42 020 окупантів. За три місяці літа втрати російської армії сягнули 124 170 осіб.

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