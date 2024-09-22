ВСУ: рф потеряла 1500 военных за сутки, общие потери - 642420

В течение суток захватчики потеряли 1500 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 22.09.24:

- Личный состав: 642420 (+1500).

- Танки: 8768 (+22).

- Бронированные боевые машины: 17222 (+52).

- Артиллерийские системы: 18333 (+63).

- РСЗВ: 1195 (+2).

- Средства ППО: 949.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15628 (+67).

- Крылатые ракеты: 2595.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25023 (+57).

- Специальная техника: 3144 (+19).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме - Генеральный штаб ВСУ.

На передовій відбулося 125 боєзіткнень: 50% боїв точилися на 3 напрямках - Генштаб