ВСУ: рф потеряла 1500 военных за сутки, общие потери - 642420
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских захватчиков за сутки - 1500 военных. Общие потери врага с начала войны достигли 642420 человек, а также значительного количества техники и вооружения.
В течение суток захватчики потеряли 1500 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 22.09.24:
- Личный состав: 642420 (+1500).
- Танки: 8768 (+22).
- Бронированные боевые машины: 17222 (+52).
- Артиллерийские системы: 18333 (+63).
- РСЗВ: 1195 (+2).
- Средства ППО: 949.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15628 (+67).
- Крылатые ракеты: 2595.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 25023 (+57).
- Специальная техника: 3144 (+19).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
На передовій відбулося 125 боєзіткнень: 50% боїв точилися на 3 напрямках - Генштаб21 сентября 2024, 20:48 • 12302 просмотра