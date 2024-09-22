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ЗСУ: рф втратила 1500 військових за добу, загальні втрати - 642420

ЗСУ: рф втратила 1500 військових за добу, загальні втрати - 642420

Київ • УНН

 • 43316 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських загарбників за добу - 1500 військових. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 642420 осіб, а також значної кількості техніки та озброєння.

Протягом доби загарбники втратили 1500 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 22.09.24:

- Особовий склад: 642420 (+1500).

- Танки: 8768 (+22).

- Броньовані бойові машини: 17222 (+52).

- Артилерійські системи: 18333 (+63).

- РСЗВ: 1195 (+2).

- Засоби ППО: 949.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15628 (+67).

- Крилаті ракети: 2595.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25023 (+57).

- Спеціальна техніка: 3144 (+19).

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі

- Генеральний штаб ЗСУ.

На передовій відбулося 125 боєзіткнень: 50% боїв точилися на 3 напрямках - Генштаб21.09.24, 23:48 • 20236 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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