ЗСУ: рф втратила 1500 військових за добу, загальні втрати - 642420
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських загарбників за добу - 1500 військових. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 642420 осіб, а також значної кількості техніки та озброєння.
Протягом доби загарбники втратили 1500 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 22.09.24:
- Особовий склад: 642420 (+1500).
- Танки: 8768 (+22).
- Броньовані бойові машини: 17222 (+52).
- Артилерійські системи: 18333 (+63).
- РСЗВ: 1195 (+2).
- Засоби ППО: 949.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15628 (+67).
- Крилаті ракети: 2595.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25023 (+57).
- Спеціальна техніка: 3144 (+19).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
На передовій відбулося 125 боєзіткнень: 50% боїв точилися на 3 напрямках - Генштаб21.09.24, 23:48 • 20236 переглядiв