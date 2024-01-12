ВСУ нанесли 2 авиаудара по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные нанесли 2 авиаудара по местам сосредоточения живой силы противника, а также попали в командный пункт и склад боеприпасов.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 12 января, передает УНН.
Детали
Отмечается, что украинские подразделения ракетных войск поразили
- 2 районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- пункт управления,
- склад боеприпасов противника.
В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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ВСУ нанесли 2 авиаудара по врагу за сутки - Генштаб
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