Генштаб: Силы обороны отбили 56 российских атак за сутки, в том числе 25 на Авдеевском направлении
Украинские силы отбили многочисленные российские атаки в разных секторах, зафиксировано 56 боевых столкновений, в том числе значительное сопротивление в Авдеевке и Марьинке.
Латвия национализировала Дом Москвы в Риге
Латвия национализировала Дом Москвы в Риге, который ранее использовался Россией для распространения пропаганды, чтобы помочь Украине.
Во Франции - новый министр иностранных дел
Макрон назначил Стефана Сежурна новым министром иностранных дел Франции, заменив Колонну, а Дати стал министром культуры.
Зеленский рассказал о работе Кабмина: управлять такой махиной сложно, ее можно упростить с помощью диджетализации
Зеленский подчеркивает, что размер Кабинета Министров усложняет управление им, но диджитализация упрощает процессы и уменьшает бюрократию.
Сумщина: россияне обстреляли семь общин
Российские войска обстреляли 7 громад в Сумской области, вызвав 38 взрывов и применив различные виды оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотник. Больше всего пострадала Середино-Будская община.
Благодаря западному оружию Украина уничтожила 26 вертолетов за сутки - Зеленский
Используя западное оружие, Украина уничтожила 12 самолетов и 26 вертолетов за один день, заявил президент Зеленский. Он отметил эффективность дальнобойного оружия против российских атак.
Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию
Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.
Более 90% украинских предприятий перезапустили работу с начала большой войны - Свириденко
Более 90% предприятий Украины перезапустили свою работу после вторжения; адаптация экономики к условиям военного времени стимулирует рост в оборонной, строительной и сельскохозяйственной отраслях.
Ледяной заплыв через Днестр сорван: ГПСУ выловили украинца в гидрокостюме, который пытался незаконно добраться до Молдовы
Украинца поймали при попытке незаконно попасть в Молдову, переплыв ледяной Днестр; пограничники спасли его и составили протокол об административном правонарушении.
Партизаны "АТЕШ" анонсировали диверсии на российские ВКС
Партизаны АТЕШ провели разведку подмосковного подразделения Воздушно-космических сил россии, сигнализируя о возможных диверсионных планах.