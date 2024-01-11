Генштаб: Силы обороны отбили 56 российских атак за сутки, в том числе 25 на Авдеевском направлении

56 боевых столкновений произошло в течение суток на украинском фронте. Россияне пытались идти в наступление на 7 направлениях. В частности, самыми горячими остаются: Авдеевское и Марьинское. О текущей ситуации в стране рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. Всего в течение суток враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что на Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника вблизи Синьковки Харьковской области. Там враг пытался прорвать оборону наших войск.

Не обошлось без провокаций на Лиманском направлении: пытаясь улучшить тактическое положение россияне 6 раз наступали в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отбили атаку вблизи Клищеевки.

А на Авдеевском - наши защитники пресекли 9 атак россиян вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 - в районах Первомайского и Невельского. Это все Донецкая область.

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Не менее горячо по данным Генштаба ВСУ на Марьинском направлении. Там Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз в течение четверга пытался прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении наши защитники дважды дали отпор захватчикам западнее Вербового Запорожской области.

Не обошлось без провокаций и на Херсонском направлении. В течение суток противник совершил три безуспешные штурмы на позиции наших войск, но украинские подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Дополнительно

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 складу боеприпасов противника.