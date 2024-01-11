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Генштаб: Сили оборони відбили 56 російських атак за добу, зокрема 25 на Авдіївському напрямку

Генштаб: Сили оборони відбили 56 російських атак за добу, зокрема 25 на Авдіївському напрямку

Київ • УНН

 • 27868 перегляди

Українські сили відбили численні російські атаки в різних секторах, зафіксовано 56 бойових зіткнень, у тому числі значний опір в Авдіївці та Мар'їнці.

56 бойових зіткнень відбулось впродовж доби на українському фронті. Росіяни  намагались йти в наступ на 7 напрямках. Зокрема, найгарячішими залишаються: Авдіївський та Мар’їнський. Про поточну ситуацію в країні розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.  Загалом протягом доби ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

- йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу Синьківки Харківської області. Там ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Не минулось без провокацій на Лиманському напрямку: намагаючись покращити тактичне положення росіяни 6 разів наступали в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбили атаку поблизу Кліщіївки.

А на Авдіївському – наші оборонці присікли 9 атак росіян поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 – в районах Первомайського та Невельського. Це все Донеччина.

В Авдіївці у небезпеці залишаються понад 1100 жителів - Нацполіція11.01.24, 16:14 • 27153 перегляди

Не менш гаряче за даними Генштабу ЗСУ на Мар’їнському напрямку. Там Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів впродовж четверга намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку наші захисники двічі дали відсіч загарбникам західніше Вербового Запорізької області.

Не минулось без провокацій й на Херсонському напрямку. Протягом доби противник здійснив  три безуспішні штурми на позиції наших військ, але українські підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Додатково

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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