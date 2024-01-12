ЗСУ завдали 2 авіаудари по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові завдали 2 авіаудари по місцях зосередження живої сили противника, а також влучили в командний пункт і склад боєприпасів.
Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 12 січня, передає УНН.
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Зазначається, що українські підрозділи ракетних військ уразили
- 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- пункт управління,
- склад боєприпасів противника.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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