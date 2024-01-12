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ЗСУ завдали 2 авіаудари по ворогу за добу – Генштаб

ЗСУ завдали 2 авіаудари по ворогу за добу – Генштаб

Київ • УНН

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Українські військові завдали 2 авіаудари по місцях зосередження живої сили противника, а також влучили в командний пункт і склад боєприпасів.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 12 січня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українські підрозділи ракетних військ уразили

  • 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 
  • пункт управління,
  • склад боєприпасів противника.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Генштаб: Сили оборони відбили 56 російських атак за добу, зокрема 25 на Авдіївському напрямку11.01.24, 22:43 • 27868 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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