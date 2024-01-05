ВСУ нанесли 12 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска нанесли 12 авиационных ударов по войскам и пунктам управления противника, ракетные подразделения наносили удары по средствам ПВО и артиллерии.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Подразделения ракетных войск поразили:
- средство противовоздушной обороны,
- район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 4 артиллерийских средства,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы,
- 3 пункта управления противника.
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