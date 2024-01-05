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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ нанесли 12 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

Киев • УНН

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Украинские войска нанесли 12 авиационных ударов по войскам и пунктам управления противника, ракетные подразделения наносили удары по средствам ПВО и артиллерии.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Подразделения ракетных войск поразили:

  • средство противовоздушной обороны, 
  • район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 
  • 4 артиллерийских средства, 
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы,
  • 3 пункта управления противника.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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