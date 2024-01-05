ЗСУ завдали 12 авіаударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
Українські війська завдали 12 авіаційних ударів по військах та пунктах управління противника, ракетні підрозділи наносили удари по засобах ППО та артилерії.
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділи ракетних військ уразили:
- засіб протиповітряної оборони,
- район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- 4 артилерійських засоби,
- 2 станції радіоелектронної боротьби,
- 3 пункти управління противника.
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