Встреча Трампа и путина: график будет определен, когда президент США вернется из поездки за границу - Рубио

Время вероятной встречи между президентами Соединенных Штатов и РФ пока не рассматривается, поскольку Трамп находится в заграничном турне.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что график встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, вероятно, пока не будет определен, поскольку Трамп находится в турне за границей. Когда глава Белого дома вернется в США, очевидно, это может быть рассмотрено.

Что касается графика, президент должен будет определить это. Нам придется выяснить, как это воплотить в жизнь. .. Поэтому, вероятно, мы подождем, пока он завершит свою поездку, поскольку президент все еще за границей – сказал Рубио.

Рубио добавил, что следует подождать и "увидеть, что произойдет завтра". Уже потом будут приняты решения относительно графика и когда и где состоятся эти встречи, пояснил госсекретарь Соединенных Штатов.

Напомним

УНН передавал, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл накануне российско-украинских переговоров в турецкий Стамбул, где сзапланированы трехсторонние встречи с участием Украины, Турции, США и России.

Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным, как только появится возможность.

Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах Украины и РФ.