Встреча Трампа и путина: график будет определен, когда президент США вернется из поездки за границу - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Рубио заявил, что график встречи Трампа и путина пока не определен, поскольку Трамп в заграничной поездке. Решение примут после возвращения Трампа в США.
Время вероятной встречи между президентами Соединенных Штатов и РФ пока не рассматривается, поскольку Трамп находится в заграничном турне.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что график встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, вероятно, пока не будет определен, поскольку Трамп находится в турне за границей. Когда глава Белого дома вернется в США, очевидно, это может быть рассмотрено.
Что касается графика, президент должен будет определить это. Нам придется выяснить, как это воплотить в жизнь. .. Поэтому, вероятно, мы подождем, пока он завершит свою поездку, поскольку президент все еще за границей
Рубио добавил, что следует подождать и "увидеть, что произойдет завтра". Уже потом будут приняты решения относительно графика и когда и где состоятся эти встречи, пояснил госсекретарь Соединенных Штатов.
Напомним
УНН передавал, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл накануне российско-украинских переговоров в турецкий Стамбул, где сзапланированы трехсторонние встречи с участием Украины, Турции, США и России.
Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным, как только появится возможность.
Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах Украины и РФ.