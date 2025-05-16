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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00
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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

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Держсекретар США Рубіо прибув до Стамбула напередодні переговорів

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Марко Рубіо прибув до Стамбула напередодні російсько-українських переговорів. Сьогодні заплановані тристоронні зустрічі за участі України, Туреччини, США та росії.

Держсекретар США Рубіо прибув до Стамбула напередодні переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо прибув напередодні російсько-українських переговорів до турецького Стамбула, де сьогодні заплановані тристоронні зустрічі за участі України, Туреччини, США та росії, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Стамбула напередодні російсько-українських мирних переговорів

- повідомило Anadolu.

Доповнення

Україна, як очікується, сьогодні, 16 травня, проведе дві тристоронні зустрічі у Стамбулі: 10:45 - тристороння зустріч Туреччина-США-Україна; 12:30 - тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна.

Стало відомо про час тристоронніх зустрічей української делегації у Стамбулі16.05.25, 09:34 • 2024 перегляди

Як повідомлялося, сьогодні очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан, делегація США на чолі з Марко Рубіо, українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим і російська делегація на чолі з радником президента росії володимиром мединським перебуватимуть у Стамбулі для переговорів.

Прямі переговори між Києвом та москвою, перші після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році, розпочалися з плутанини щодо того, хто буде присутнім та чи буде зустріч взагалі. Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Трамп про переговори у Туреччині: "Поки я не зустрінусь з путіним, нічого не станеться"15.05.25, 15:21 • 2226 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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