Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул в преддверии переговоров
Киев • УНН
Марко Рубио прибыл в Стамбул накануне российско-украинских переговоров. Сегодня запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, Турции, США и россии.
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл накануне российско-украинских переговоров в турецкий Стамбул, где сегодня запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, Турции, США и россии, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул накануне российско-украинских мирных переговоров
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Украина, как ожидается, сегодня, 16 мая, проведет две трехсторонние встречи в Стамбуле: 10:45 - трехсторонняя встреча Турция-США-Украина; 12:30 - трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина.
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Как сообщалось, сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и российская делегация во главе с советником президента россии владимиром мединским будут находиться в Стамбуле для переговоров.
Прямые переговоры между Киевом и москвой, первые после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году, начались с путаницы относительно того, кто будет присутствовать и будет ли встреча вообще. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.
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