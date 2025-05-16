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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД
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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

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Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул в преддверии переговоров

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Марко Рубио прибыл в Стамбул накануне российско-украинских переговоров. Сегодня запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, Турции, США и россии.

Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул в преддверии переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл накануне российско-украинских переговоров в турецкий Стамбул, где сегодня запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, Турции, США и россии, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул накануне российско-украинских мирных переговоров

- сообщило Anadolu.

Дополнение

Украина, как ожидается, сегодня, 16 мая, проведет две трехсторонние встречи в Стамбуле: 10:45 - трехсторонняя встреча Турция-США-Украина; 12:30 - трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина.

Стало известно о времени трехсторонних встреч украинской делегации в Стамбуле16.05.25, 09:34 • 1854 просмотра

Как сообщалось, сегодня глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и российская делегация во главе с советником президента россии владимиром мединским будут находиться в Стамбуле для переговоров.

Прямые переговоры между Киевом и москвой, первые после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году, начались с путаницы относительно того, кто будет присутствовать и будет ли встреча вообще. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Трамп о переговорах в Турции: "Пока я не встречусь с путиным, ничего не произойдет" 15.05.25, 15:21 • 2220 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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