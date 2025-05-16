Стало відомо про час тристоронніх зустрічей української делегації у Стамбулі

Україна, сьогодні,16 травня, проведе дві тристороння зустрічі у стамбулі, про це повідомляє Anadolu, пише УНН.

Деталі

10:45 (07:45 GMT) — тристороння зустріч Туреччина–США–Україна

12:30 (09:30 GMT) — тристороння зустріч Туреччина–росія–Україна

Нагадаємо

За інформацією ЗМІ, сьогодні глава МЗС Туреччини Фідан, делегація США на чолі з міністром закордонних справ Рубіо, українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умеровим і російська делегація на чолі з радником президента росії мединським перебуватимуть у Стамбулі.

Буде проведено ще кілька зустрічей у різних форматах. На порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та росією-Україною-Туреччиною