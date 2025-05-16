Зустріч Трампа і путіна: графік буде визначено, коли президент США повернеться з поїздки за кордон - Рубіо

Час імовірної зустрічі між президентами Сполучених Штатів та рф поки не розглядається, оскільки Трамп знаходиться у закордонному турне.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що графік зустрічі президентів Дональда Трампа і володимира путіна, ймовірно, поки не буде визначений, оскільки Трамп знаходиться у турне за кордоном. Коли глава Білого дому повернеться до США, очевидно, це може бути розглянуто.

Щодо графіка, президент повинен буде визначити це. Нам доведеться з'ясувати, як це втілити в життя. .. Тож, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку, оскільки президент все ще за кордоном