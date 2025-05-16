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Зустріч Трампа і путіна: графік буде визначено, коли президент США повернеться з поїздки за кордон - Рубіо

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Держсекретар США Рубіо заявив, що графік зустрічі Трампа і путіна поки не визначено, оскільки Трамп у закордонній поїздці. Рішення приймуть після повернення Трампа у США.

Зустріч Трампа і путіна: графік буде визначено, коли президент США повернеться з поїздки за кордон - Рубіо

Час імовірної зустрічі між президентами Сполучених Штатів та рф поки не розглядається, оскільки Трамп знаходиться у закордонному турне.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що графік зустрічі президентів Дональда Трампа і володимира путіна, ймовірно, поки не буде визначений, оскільки Трамп знаходиться у турне за кордоном. Коли глава Білого дому повернеться до США, очевидно, це може бути розглянуто. 

Щодо графіка, президент повинен буде визначити це. Нам доведеться з'ясувати, як це втілити в життя. .. Тож, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку, оскільки президент все ще за кордоном

– сказав Рубіо. 

Рубіо додав, що слід почекати і "побачити, що станеться завтра". Вже потім будуть прийняті рішення щодо графіка та коли і де відбудуться ці зустрічі, пояснив держсекретар Сполучених Штатів.

Нагадаємо

УНН передавав, що держсекретар США Марко Рубіо прибув напередодні російсько-українських переговорів до турецького Стамбула, де заплановані тристоронні зустрічі за участі України, Туреччини, США та росії.

Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним, щойно з'явиться можливість. 

Марко Рубіо заявив, що не очікує прориву в переговорах України та рф.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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