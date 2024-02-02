Всеукраинские школьные соревнования: из Одесской области зарегистрировалось 1349 команд, больше всего - по волейболу

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  161090 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  192516 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  165593 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  165878 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  166067 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  145334 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  153028 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  168140 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170136 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Всеукраинские школьные соревнования: из Одесской области зарегистрировалось 1349 команд, больше всего - по волейболу

Стартовал второй этап соревнований "Бок о бок. Всеукраинские школьные лиги" начался, в котором приняли участие 1349 команд из Одесской области, а самым популярным видом спорта среди школьников стал волейбол.

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Всеукраинские школьные соревнования: из Одесской области зарегистрировалось 1349 команд, больше всего - по волейболу

Украина задокументировала более 120 тыс. военных преступлений в результате вторжения рф - Костин

Украина задокументировала более 120 тысяч военных преступлений, совершенных россией с начала полномасштабного вторжения.

Война •   •  5676 просмотра
Украина задокументировала более 120 тыс. военных преступлений в результате вторжения рф - Костин

Wikileaks: бывший хакер из ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения

Бывший офицер ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения за утечку секретных хакерских инструментов ЦРУ в Wikileaks и хранение изображений насилия над детьми.

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Wikileaks: бывший хакер из ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения

Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море

Украинские пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "Иванивец" возле оккупированного Крыма.

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Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море

В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию

Кабинет министров Украины ввел автоматический режим лицензирования экспорта семян подсолнечника в Болгарию вместо предыдущего неавтоматического.

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В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию

"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей

На международной конференции в Латвии обсуждали пути возвращения украинских детей, депортированных россией, при участии первой леди Елены Зеленской.

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"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей

В правительстве объяснили важность одобренной ЕС программы поддержки Украины на 50 млрд евро

ЕС одобрил новую программу поддержки в размере 50 миллиардов евро на четыре года, чтобы помочь Украине обеспечить финансовую стабильность и реализовать приоритетные социальные и оборонные программы.

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В правительстве объяснили важность одобренной ЕС программы поддержки Украины на 50 млрд евро

500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення

По программе еВідновлення уже 500 семей обменяли жилищные сертификаты на новые дома.

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500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення

Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи

В рамках нового пакета военной помощи Литва передала украинской армии тысячи боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1.

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Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи

рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.

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рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления