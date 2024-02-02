Всеукраинские школьные соревнования: из Одесской области зарегистрировалось 1349 команд, больше всего - по волейболу

рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.