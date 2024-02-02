Всеукраїнські шкільні змагання: з Одещини зареєструвалося 1349 команд, найбільше - з волейболу

Стартував другий етап змагань "Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги". Реєстрацію команд успішно завершено: від Одеської області сформовано та зареєстровано 1349 збірних. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Найпопулярнішим видом спорту серед учнівської молоді став волейбол – 554 команди/6648 учасників. Наступним йде футзал – 326 команд/3912 учасників, баскетбол – 303 команди/3636 учасників, черліденг – 85 команд/1700 учасниць, спортивне орієнтування – 81 команда/ 972 учасника.

"Невдовзі - зустріч у Чорноморську на волейбольному турнірі. Це буде мегаподія в межах реалізації президентського проєкту, до якої доєднаються всі небайдужі", - написав Кіпер, побажавши успіху усім юним чемпіонам.