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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
25 апреля, 19:37 • 10426 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

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Financial Times

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Всемирный день ветеринара: что еще отмечают 26 апреля

Киев • УНН

 • 408 просмотра

26 апреля отмечают Международный день ветеринара и Всемирный день пилотов. Также в этот день вспоминают Святого Василия Амасийского.

Всемирный день ветеринара: что еще отмечают 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, в мире отмечают Международный день ветеринара, а также Всемирный день пилотов, пишет УНН.

Всемирный день ветеринара

Праздник отмечается в последнюю субботу апреля. Эти апрельские мероприятия проводятся ежегодно. Всемирный день ветеринара проводится под эгидой Всемирной Ветеринарной Ассоциации (World Veterinary Association, WVA). Эта организация объединяет более 80 ветеринарных ассоциаций со всего мира. Она предоставляет им платформу для развития профессии и обмена опытом.

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году25.04.25, 08:56 • 83148 просмотров

Всемирный день пилотов

Этот праздник отмечают, чтобы выразить благодарность работе пилотов, которые ежедневно пересекают небо, обеспечивая безопасные и комфортные путешествия для миллионов людей по всему миру. Их профессионализм и самоотверженность дают возможность пассажирам легко воссоединяться с семьями и открывать новые горизонты, даря им впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь.

В Польше впервые женщина стала пилотом истребителя F-1619.04.25, 10:09 • 4050 просмотров

Память святого священномученика Василия, епископа Амасийского

Святой Василий Амасийский жил в начале IV века в понтийском городе Амасии. Он постоянно поддерживал и утешал христиан, страдавших от преследований со стороны язычников. По приказу императора Ликиния, святого Василия заключили в тюрьму и собрались судить. Накануне суда святитель пел псалмы. На суде святитель Василий отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти через отрубание головы. Тело святого палачи сбросили в море, однако оно было прибито к берегу волнами. Легенда гласит, что голова святого Василия приросла к шее и лишь глубокий шрам напоминал о казни.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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