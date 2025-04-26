Всесвітній день ветеринара: що ще відзначають 26 квітня

$41.690.02
47.420.13
ukenru
День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив
04:00 • 1480 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 11706 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 21853 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

25 квітня, 16:43 • 20074 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 32732 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 43562 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 10:30 • 52192 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 37923 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 40006 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 83560 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
3м/с
87%
748 мм
Популярнi новини

Труна Папи Франциска буде запечатана в ході закритої церемонії: деталі

25 квітня, 18:30 • 7030 перегляди

росія завжди прагнула знищити лідерство та економіку США - Зеленський

25 квітня, 18:38 • 5360 перегляди

Україна запропонувала угоду на закупівлю систем Patriot для захисту від атак

25 квітня, 19:04 • 6640 перегляди

Трамп допустив зустріч із Зеленським на похоронах Папи Франциска у Ватикані

25 квітня, 20:19 • 6170 перегляди

В ЄС стартував масштабний проєкт з модернізації танків: залучено 26 учасників із 14 країн

25 квітня, 22:19 • 3840 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

04:00 • 1480 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 52192 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 83560 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 135950 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 299908 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 14119 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 51706 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 43545 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 50368 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 81256 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

Всесвітній день ветеринара: що ще відзначають 26 квітня

Київ • УНН

 • 722 перегляди

26 квітня відзначають Міжнародний день ветеринара та Всесвітній день пілотів. Також цього дня згадують Святого Василія Амасійського.

Всесвітній день ветеринара: що ще відзначають 26 квітня

Сьогодні, 26 квітня, у світі відзначають Міжнародний день ветеринара а також Всесвітній день пілотів, пише УНН.

Всесвітній день ветеринара

Свято відзначається в останню суботу квітня. Ці квітневі заходи проводяться щороку. Всесвітній день ветеринара проводиться під егідою Всесвітньої Ветеринарної Асоціації (World Veterinary Association, WVA). Ця організація об'єднує понад 80 ветеринарних асоціацій з усього світу. Вона надає їм платформу розвитку професії та обміну досвідом.

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч 25.04.25, 08:56 • 83535 переглядiв

Всесвітній день пілотів

Це свято відзначають, щоб висловити вдячність роботі пілотів, які щодня перетинають небо, забезпечуючи безпечні та комфортні подорожі для мільйонів людей по всьому світу. Їхній професіоналізм та самовідданість дають можливість пасажирам легко возз'єднуватися з родинами та відкривати нові горизонти, даруючи їм враження, які залишаться з ними на все життя.

У Польщі вперше жінка стала пілотом винищувача F-1619.04.25, 10:09 • 4050 переглядiв

Спомин святого священномученика Василія, єпископа Амасійського

Святий Василь Амасійський жив на початку IV століття в понтійському місті Амасії. Він постійно підтримував і втішав християн, які страждали від переслідувань з боку язичників. За наказом імператора Лікінія, святого Василя почидили до в’язниці та зібралися судити. Напередодні суду святитель співав псалми. На суді святитель Василій відкинув пропозицію імператора стати верховним жерцем і був засуджений до смерті через відрубання голови. Тіло святого кати скинули у море, проте воно було прибите до берега хвилями. Легенда говорить, що голова святого Василія приросла до шиї і лише глибокий шрам нагадував про страту.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоПодії
F-16 Fighting Falcon
Львів
Польща
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,751.30
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,797.55