Всесвітній день ветеринара: що ще відзначають 26 квітня

Сьогодні, 26 квітня, у світі відзначають Міжнародний день ветеринара а також Всесвітній день пілотів, пише УНН.

Всесвітній день ветеринара

Свято відзначається в останню суботу квітня. Ці квітневі заходи проводяться щороку. Всесвітній день ветеринара проводиться під егідою Всесвітньої Ветеринарної Асоціації (World Veterinary Association, WVA). Ця організація об'єднує понад 80 ветеринарних асоціацій з усього світу. Вона надає їм платформу розвитку професії та обміну досвідом.

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Всесвітній день пілотів

Це свято відзначають, щоб висловити вдячність роботі пілотів, які щодня перетинають небо, забезпечуючи безпечні та комфортні подорожі для мільйонів людей по всьому світу. Їхній професіоналізм та самовідданість дають можливість пасажирам легко возз'єднуватися з родинами та відкривати нові горизонти, даруючи їм враження, які залишаться з ними на все життя.

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Спомин святого священномученика Василія, єпископа Амасійського

Святий Василь Амасійський жив на початку IV століття в понтійському місті Амасії. Він постійно підтримував і втішав християн, які страждали від переслідувань з боку язичників. За наказом імператора Лікінія, святого Василя почидили до в’язниці та зібралися судити. Напередодні суду святитель співав псалми. На суді святитель Василій відкинув пропозицію імператора стати верховним жерцем і був засуджений до смерті через відрубання голови. Тіло святого кати скинули у море, проте воно було прибите до берега хвилями. Легенда говорить, що голова святого Василія приросла до шиї і лише глибокий шрам нагадував про страту.