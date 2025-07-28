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Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами и Всемирный день охраны природы: что еще отмечают 28 июля

Киев • УНН

 • 322 просмотра

28 июля отмечаются Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами, акцентирующий внимание на профилактике и лечении, и Всемирный день охраны природы, призывающий к бережному отношению к окружающей среде. Также православные верующие чтят память святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами и Всемирный день охраны природы: что еще отмечают 28 июля

Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами и Всемирный день охраны природы, призванный акцентировать внимание общества на необходимости бережного отношения к окружающей среде, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами, который помогает повысить осведомленность о болезни, ее профилактике и лечении. Основное внимание - к гепатитам B и C, ведь именно они вызывают более 90% летальных исходов.

В 2022 году, по данным ВОЗ, хроническим гепатитом B болели 254 млн человек, гепатитом C - 50 млн. Ежегодно выявляют более 2 млн новых случаев. От осложнений, в частности цирроза и рака печени, погибает около 1,3 млн человек - это больше, чем от ВИЧ и на уровне с туберкулезом.

До начала полномасштабной войны в Украине около 5% населения были инфицированы гепатитом C (3,6% - в хронической форме), еще 1,5% - болели хроническим гепатитом B. Большинство не знает о болезни, поэтому не проходит своевременную диагностику и не получает лечения.

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Всемирный день охраны природы

Этот ежегодный экологический праздник призван подчеркнуть важность сохранения природной среды, рационального использования ресурсов и защиты биоразнообразия. Инициатива была начата после Стокгольмской конференции ООН по вопросам окружающей среды в 1972 году. Именно тогда был подписан ряд ключевых международных соглашений, в частности Конвенция об охране всемирного наследия, заложившая основы современной природоохранной политики.

Главная цель Всемирного дня охраны природы - акцентировать внимание общества на необходимости бережного отношения к окружающей среде. Речь идет не только о сохранении лесов, водоемов или животного мира, но и о сознательном отношении к потреблению, минимизации вреда, который человечество наносит экосистемам.

Сегодня Всемирный день охраны природы объединяет усилия правительств, общественных организаций и обычных граждан. Это возможность привлечь внимание к проблемам окружающей среды, провести экоакции, высадить деревья, убрать мусор в парках или возле водоемов.

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День святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

28 июля православные верующие Украины по новоюлианскому календарю чтят память святых апостолов из числа семидесяти - Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Эти ученики Христовы были среди первых служителей Церкви - диаконов, которых апостолы избрали для служения в общине Иерусалима. Они заботились о нуждающихся, распределяли пищу, а также помогали в организации жизни христианской общины. 

Прохор был одним из ближайших учеников апостола Иоанна Богослова. Он помогал в организационных делах общины и был поставлен епископом в Никомидии. После ссылки Иоанна на остров Патмос, Прохор вернулся в Никомидию и активно проповедовал, пока не погиб мученической смертью. Никанор тоже был активным деятелем ранней Церкви. Его смерть также была связана с преследованием христиан, хотя точные обстоятельства неизвестны. Тимон получил епископское служение в городе Бостра (современная территория Иордании). Там он проповедовал Евангелие, однако его путь завершился из-за жестоких пыток — он был убит за веру.

Пармен известен меньше всего среди этих четырех святых. Историки предполагают, что он умер мучеником, однако достоверной информации почти не сохранилось.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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