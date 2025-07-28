Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами та Всесвітній день охорони природи: що ще відзначають 28 липня

$41.770.00
49.100.00
ukenru
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
27 липня, 14:42 • 22792 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
27 липня, 10:16 • 59017 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 49893 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 49568 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 59099 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 55306 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 76899 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 200774 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 78696 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 71291 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Удар рф по автобусу на Сумщині: кількість постраждалих зросла до 1927 липня, 18:06 • 7672 перегляди
російський завод дронів в алабузі стрімко розширюється - CNN27 липня, 18:19 • 7102 перегляди
Грузини протестують проти російських фехтувальників на Чемпіонаті світу27 липня, 19:42 • 4768 перегляди
Нардепа Рущишина провели в останню путь на Львівщині00:38 • 10239 перегляди
Кропивницький пережив нічну атаку дронів: що відомо02:32 • 7154 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 200774 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 133308 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 177504 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 148750 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 168608 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 22792 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 21443 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 24759 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 22983 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 23750 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Fox News
TikTok
Facebook

Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами та Всесвітній день охорони природи: що ще відзначають 28 липня

Київ • УНН

 • 326 перегляди

28 липня відзначаються Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами, що акцентує увагу на профілактиці та лікуванні, та Всесвітній день охорони природи, який закликає до дбайливого ставлення до довкілля. Також православні віряни вшановують пам'ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами та Всесвітній день охорони природи: що ще відзначають 28 липня

Сьогодні, 28 липня, відзначають Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами та Всесвітній день охорони природи, покликаний акцентувати увагу суспільства на необхідності дбайливого ставлення до навколишнього середовища, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня щороку відзначають Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами, який допомагає підвищити обізнаність хворобу, її профілактику та лікування. Основна увага - до гепатитів B і C, адже саме вони спричиняють понад 90% летальних випадків.

У 2022 році, за даними ВООЗ, на хронічний гепатит B хворіли 254 млн людей, на гепатит C - 50 млн. Щороку виявляють понад 2 млн нових випадків. Від ускладнень, зокрема цирозу та раку печінки, гине близько 1,3 млн осіб - це більше, ніж від ВІЛ і на рівні з туберкульозом.

До початку повномасштабної війни в Україні близько 5% населення були інфіковані гепатитом C (3,6% - у хронічній формі), ще 1,5% - хворіли на хронічний гепатит B. Більшість не знає про хворобу, тому не проходить вчасну діагностику й не отримує лікування.

Чи пов’язаний спалах гепатиту А в Києві із забрудненням води: роз’яснення водоканалу21.05.25, 18:18 • 3785 переглядiв

Всесвітній день охорони природи

Це щорічне екологічне свято покликане наголосити на важливості збереження природного середовища, раціонального використання ресурсів та захисту біорізноманіття. Ініціатива була започаткована після Стокгольмської конференції ООН з питань довкілля у 1972 році. Саме тоді була підписана низка ключових міжнародних угод, зокрема Конвенція про охорону світової спадщини, що заклала основи сучасної природоохоронної політики.

Головна мета Всесвітнього дня охорони природи - акцентувати увагу суспільства на необхідності дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Мова йде не лише про збереження лісів, водойм чи тваринного світу, а й про свідоме ставлення до споживання, мінімізацію шкоди, яку людство завдає екосистемам.

Сьогодні Всесвітній день охорони природи об’єднує зусилля урядів, громадських організацій та звичайних громадян. Це можливість привернути увагу до проблем довкілля, провести екоакції, висадити дерева, прибрати сміття в парках чи біля водойм.

Збитки від війни природі навіть більші, ніж інфраструктурі - Стрілець01.05.24, 18:55 • 19412 переглядiв

День святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

28 липня православні віряни України за новоюліанським календарем ушановують пам’ять святих апостолів із числа сімдесяти - Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

Ці учні Христові були серед перших служителів Церкви - дияконів, яких апостоли обрали для служіння у громаді Єрусалима. Вони турбувалися про нужденних, розподіляли їжу, а також допомагали в організації життя християнської спільноти. 

Прохор був одним із найближчих учнів апостола Івана Богослова. Він допомагав в організаційних справах громади та був поставлений єпископом у Нікомедії. Після заслання Івана на острів Патмос, Прохор повернувся до Нікомедії й активно проповідував, поки не загинув мученицькою смертю. Никанор теж був активним діячем ранньої Церкви. Його смерть також була пов’язана з переслідуванням християн, хоча точні обставини невідомі. Тимон отримав єпископське служіння в місті Бостра (сучасна територія Йорданії). Там він проповідував Євангеліє, однак його шлях завершився через жорстокі тортури — він був убитий за віру.

Пармен відомий найменше серед цих чотирьох святих. Історики припускають, що він помер мучеником, однак достовірної інформації майже не збереглося.

Папа Римський Лев XIV уперше прийняв представника московського патріархату26.07.25, 21:21 • 13537 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Суспільство
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Йорданія
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9