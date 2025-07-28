Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами та Всесвітній день охорони природи: що ще відзначають 28 липня

Сьогодні, 28 липня, відзначають Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами та Всесвітній день охорони природи, покликаний акцентувати увагу суспільства на необхідності дбайливого ставлення до навколишнього середовища, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня щороку відзначають Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами, який допомагає підвищити обізнаність хворобу, її профілактику та лікування. Основна увага - до гепатитів B і C, адже саме вони спричиняють понад 90% летальних випадків.

У 2022 році, за даними ВООЗ, на хронічний гепатит B хворіли 254 млн людей, на гепатит C - 50 млн. Щороку виявляють понад 2 млн нових випадків. Від ускладнень, зокрема цирозу та раку печінки, гине близько 1,3 млн осіб - це більше, ніж від ВІЛ і на рівні з туберкульозом.

До початку повномасштабної війни в Україні близько 5% населення були інфіковані гепатитом C (3,6% - у хронічній формі), ще 1,5% - хворіли на хронічний гепатит B. Більшість не знає про хворобу, тому не проходить вчасну діагностику й не отримує лікування.

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Всесвітній день охорони природи

Це щорічне екологічне свято покликане наголосити на важливості збереження природного середовища, раціонального використання ресурсів та захисту біорізноманіття. Ініціатива була започаткована після Стокгольмської конференції ООН з питань довкілля у 1972 році. Саме тоді була підписана низка ключових міжнародних угод, зокрема Конвенція про охорону світової спадщини, що заклала основи сучасної природоохоронної політики.

Головна мета Всесвітнього дня охорони природи - акцентувати увагу суспільства на необхідності дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Мова йде не лише про збереження лісів, водойм чи тваринного світу, а й про свідоме ставлення до споживання, мінімізацію шкоди, яку людство завдає екосистемам.

Сьогодні Всесвітній день охорони природи об’єднує зусилля урядів, громадських організацій та звичайних громадян. Це можливість привернути увагу до проблем довкілля, провести екоакції, висадити дерева, прибрати сміття в парках чи біля водойм.

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День святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

28 липня православні віряни України за новоюліанським календарем ушановують пам’ять святих апостолів із числа сімдесяти - Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

Ці учні Христові були серед перших служителів Церкви - дияконів, яких апостоли обрали для служіння у громаді Єрусалима. Вони турбувалися про нужденних, розподіляли їжу, а також допомагали в організації життя християнської спільноти.

Прохор був одним із найближчих учнів апостола Івана Богослова. Він допомагав в організаційних справах громади та був поставлений єпископом у Нікомедії. Після заслання Івана на острів Патмос, Прохор повернувся до Нікомедії й активно проповідував, поки не загинув мученицькою смертю. Никанор теж був активним діячем ранньої Церкви. Його смерть також була пов’язана з переслідуванням християн, хоча точні обставини невідомі. Тимон отримав єпископське служіння в місті Бостра (сучасна територія Йорданії). Там він проповідував Євангеліє, однак його шлях завершився через жорстокі тортури — він був убитий за віру.

Пармен відомий найменше серед цих чотирьох святих. Історики припускають, що він помер мучеником, однак достовірної інформації майже не збереглося.

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