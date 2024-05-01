Збитки від війни природі навіть більші, ніж інфраструктурі - Стрілець
Київ • УНН
Війна росії проти України завдала більшої шкоди природі, ніж інфраструктурі, а екологічні злочини на сьогодні становлять понад 60 мільярдів доларів.
Збитки, завдані природі під час війни, яку розпочала рф проти України, більші, ніж інфраструктурі. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в інтерв'ю литовському суспільному мовнику LRT, передає УНН.
"У деяких випадках шкода нашій природі у багато разів перевищує шкоду нашій інфраструктурі", - сказав Стрілець.
За його словами, проблема в тому, що поки Україна не може оцінити загальні збитки, завдані природі.
рф скоїла екологічних злочинів в Україні на понад 60 млрд доларів - Стрілець01.05.24, 18:06 • 18064 перегляди
"Щодня ми отримуємо нову інформацію, кожна нова ракета – це нова шкода природі. Згідно з нашою методологією, якби ми включили екосистемні послуги (прямі та непрямі вигоди, які люди отримують від природи і які забезпечують їх благополуччя та якість життя – LRT.lt), вартість збитків збільшилася б удесятеро. Так от, я думаю, що тоді шкода природі буде набагато більшою, ніж інфраструктурі", - розповів Стрілець.
Він зазначив, що звісно, тут йдеться про цифри.
"Однак є речі, які неможливо виміряти. Наприклад, скільки коштує знищений ліс? Справа не просто у ціні деревини за кубометр на ринку, це природа, і назвати її ціну лише у доларах чи євро неможливо", - сказав Стрілець.
Доповнення
На сьогодні рф скоїла понад 4700 екологічних злочинів на території України на суму понад 60 млрд доларів США.