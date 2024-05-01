Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец
SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену
Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно
Заявка Сиднея на Мировой марафон получила толчок благодаря рекордному количеству участников - 24 000 бегунов
Дискомфорт с митингами нужно немного потерпеть: премьер Грузии заявил, что правящая партия не откажется от закона об иноагентах
В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги
Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав
рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец
В армии Колумбии обнаружили масштабную нехватку патронов и оружия - президент
Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение
Популярные
Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе
Из российской оккупации спасены еще трое детей
Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters
Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец
Война россии против Украины нанесла больший ущерб природе, чем инфраструктуре, а экологические преступления на сегодня составляют более 60 миллиардов долларов.
SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену
SpaceX близка к завершению лицензионного соглашения о предоставлении Йемену спутниковых интернет-терминалов Starlink, что может занять еще месяц, - это сделает Йемен одной из немногих стран на Ближнем Востоке, имеющих право пользоваться этой услугой.
Украинские фермеры смогут пролонгировать кредиты, взятые до начала войны: кто именно
Хозяйства, которые получили кредиты до 2022 года и находятся на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их погашение до 31 декабря 2025 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Заявка Сиднея на Мировой марафон получила толчок благодаря рекордному количеству участников - 24 000 бегунов
Заявка Сиднея на присоединение к мировым марафонам получила дополнительный импульс после того, как в 2024 году он достигнет рекордного количества участников - 24 000 бегунов, что станет самой большой аудиторией для австралийского марафона на выносливость.
Дискомфорт с митингами нужно немного потерпеть: премьер Грузии заявил, что правящая партия не откажется от закона об иноагентах
Премьер-министр Грузии пообещал принять противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, назвав митинги "дискомфортом, который необходимо перетерпеть", чтобы предотвратить поляризацию и радикализм в долгосрочной перспективе.
В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги
Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.
Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав
Почти 100 военнослужащих уже воспользовались услугой бесплатного протезирования зубов, которую Министерство здравоохранения ввело меньше месяца назад.
рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец
По словам министра экологии Украины, россия совершила более 4700 экологических преступлений на территории Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, вызвав массовое загрязнение воздуха, воды и оставив 25% украинской земли потенциально заминированными.
В армии Колумбии обнаружили масштабную нехватку патронов и оружия - президент
Колумбийские военные потеряли миллионы боеприпасов, тысячи гранат и ракет из-за внутренней коррупции и коммерциализации оружия сетями в вооруженных силах и среди гражданских лиц.
Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение
Президент Зеленский уволил Юрия Гузинца с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации после того, как согласовал его назначение заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.