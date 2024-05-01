Ущерб от войны природе даже больше, чем инфраструктуре - Стрелец

Ущерб, нанесенный природе во время войны, которую начала рф против Украины, больше, чем инфраструктуре. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в интервью литовскому общественному вещателю LRT, передает УНН.

"В некоторых случаях вред нашей природе во много раз превышает вред нашей инфраструктуре", - сказал Стрелец.

По его словам, проблема в том, что пока Украина не может оценить общие убытки, нанесенные природе.

рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец

"Каждый день мы получаем новую информацию, каждая новая ракета - это новый вред природе. Согласно нашей методологии, если бы мы включили экосистемные услуги (прямые и косвенные выгоды, которые люди получают от природы и которые обеспечивают их благополучие и качество жизни - LRT.lt), стоимость ущерба увеличилась бы в десять раз. Так вот, я думаю, что тогда вред природе будет гораздо больше, чем инфраструктуре", - рассказал Стрелец.

Он отметил, что конечно, здесь речь идет о цифрах.

"Однако есть вещи, которые невозможно измерить. Например, сколько стоит уничтоженный лес? Дело не просто в цене древесины за кубометр на рынке, это природа, и назвать ее цену только в долларах или евро невозможно", - сказал Стрелец.

Дополнение

На сегодня рф совершила более 4700 экологических преступлений на территории Украины на сумму более 60 млрд долларов США.