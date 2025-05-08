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8 мая: День памяти и примирения
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8 мая: День памяти и примирения

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Всемирный день борьбы с раком яичников, Международный день Красного Креста: что еще отмечают 8 мая

Киев • УНН

 • 510 просмотра

8 мая отмечают Всемирный день борьбы с раком яичников, День свободной торговли, День рождения Coca-Cola и Международный день Красного Креста. Чествуют Ивана Богослова.

Всемирный день борьбы с раком яичников, Международный день Красного Креста: что еще отмечают 8 мая

Сегодня, 8 мая, в мире отмечают Всемирный день борьбы с раком яичников, который является напоминанием об опасном заболевании, которое ежегодно уносит жизни тысячи женщин, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с раком яичников 

Рак яичников — заболевание, которое часто называют "тихим убийцей", которое согласно статистике ВОЗ, находится на седьмом месте по распространенности в Украине и на восьмом в мире. Его сложно выявить на ранних этапах, кроме того симптомы могут быть незаметными или похожими на менее серьезные заболевания. 

Всемирный день борьбы с раком яичников  призван напомнить о важности осведомленности о женском здоровье, регулярных обследованиях и поддержке женщин, сталкивающихся с этой болезнью.

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День свободной торговли 

8 мая также в мире отмечают День свободной торговли — событие, призванное подчеркнуть роль открытых рынков в развитии глобальной экономики и честной конкуренции во время глобализации. В частности, свободная торговля способствует экономическому росту, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан. В этот день эксперты, политики и бизнес-сообщество призывают к устранению торговых барьеров и созданию равных условий для конкуренции на международной арене.

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Еще один День рождения Coca-cola 

Также, 8 мая считается еще одним днем рождения одного из самых известных брендов в мире — Coca-Cola. Именно в этот день в 1886 году бухгалтер Фрэнк Робинсон придумал название для нового напитка и создал фирменный логотип, написав слова "Coca-Cola" своим изящным каллиграфическим почерком. Эта надпись стала узнаваемой во всем мире и остается неизменной уже более 130 лет.

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Международный день Красного Креста

Ежегодно 8 мая в мире чествуют работу волонтеров и работников гуманитарных миссий в День Красного Креста и Красного Полумесяца. Эта дата была выбрана не просто, ведь  в этот день родился Генри Дюнант — один из основателей Международного комитета Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира. 

По инициативе Жана Анри Дюнана начали работать первые группы волонтеров Красного Креста, оказывавшие помощь раненым на территориях боевых столкновений. Организация начала свою деятельность с 1863 года и продолжает существовать до сих пор.

Сегодня этот Красный Крест помогает миллионам людей, пострадавших от войн, стихийных бедствий, бедности и социальных кризисов.

В Украине организация активно работает с 1918 года. А началом вооруженного конфликта в 2014 году организация значительно активизировала свою деятельность, оказывая гуманитарную помощь, медицинскую поддержку и психологическую помощь тем, кто оказался в зоне боевых действий.

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Почитание памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Православная церковь 8 мая чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из самых близких учеников Иисуса Христа. Он был сыном рыбака Зеведея и праведной Саломии, и вместе с братом Иаковом оставил родной дом, чтобы последовать за Христом. За свою ревность и силу духа братья получили прозвище "сыны грома". Иоанн был рядом со Спасителем в самые важные моменты Его земной жизни и стал единственным апостолом, который стоял у креста во время распятия. Именно поэтому Христос доверил ему Свою Мать — Пресвятую Богородицу.

По новому церковному календарю именины отмечают Арсений, Иван.

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Алина Волянская

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