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Эксперты предупреждают о страшных рисках ранней деменции: шокирующий диагноз легенды футбола

Киев • УНН

 • 2706 просмотра

Бывший нападающий "Бернли" Энди Пейтон, у которого обнаружили деменцию в 57 лет, призвал проверяться. Головные боли и потеря памяти стали первыми признаками болезни.

Эксперты предупреждают о страшных рисках ранней деменции: шокирующий диагноз легенды футбола

Бывший нападающий футбольного клуба "Бернли" Энди Пейтон призвал сверстников проходить обследование на наличие ранних признаков деменции после того, как у него обнаружили болезнь в 57 лет. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 57-летний Энди Пейтон страдал от головной боли и потери памяти. Поэтому в начале этого года ему пришлось пройти сканирование мозга после того, как в январе его бывшему товарищу по команде Дину Виндассосу поставили диагноз деменция в возрасте 56 лет.

По данным Alzheimer's Research UK, диагноз заболевания у лиц моложе 65 лет считается деменцией молодого возраста, которая примерно в одном из десяти случаев обусловлена генетикой.

Причиной также могут стать негенетические факторы, такие как черепно-мозговая травма, тяжелое повреждение мозга, вызванное инсультом, или злоупотребление алкоголем.

Несмотря на рост заболеваемости, эксперты предупреждают, что молодые люди в значительной степени не знают об уникальных предупредительных признаках этого заболевания. 

По оценкам благотворительной организации Dementia UK, в Великобритании насчитывается более 70 800 человек в возрасте до 65 лет, страдающих деменцией, начавшейся в молодом возрасте. Это на 69% больше, чем в 2014 году.

В интервью The Observer Пейтон сказал: "Я хочу повысить осведомленность бывших игроков и помочь другим людям. Вот почему я сижу здесь. Я просто хочу, чтобы ребята пошли и прошли обследование". 

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До того, как обратиться за диагностикой, у футбольного тренера наблюдались "обычные симптомы" деменции, в частности забывчивость, потеря памяти и головные боли.

Это действительно пугает, из-за того, что ты просто знаешь, что произойдет дальше

- отметил Пейтон.

Невролог, который делал мне сканирование, сказал, что в мозге 68 путей, и 27 из них повреждены. Он также сказал, что мой мозг немного уменьшился

- добавил он.

По словам Пейтона, невролог сказал ему, что нет никаких сомнений в том, что повреждение было вызвано игрой в футбол, подчеркнув риск постоянных ударов по голове.

Бывший нападающий, который за свою карьеру сыграл более 500 матчей, сказал: "Сканирование мозга не лжет. Повреждена половина мозга, что объясняет мои ощущения". 

Хотя ученые пока еще не уверены в причинах этого роста, эксперты выявили по меньшей мере 14 факторов риска, связанных с образом жизни, которые могут влиять на мозг, увеличивая риск раннего развития деменции. 

К ним относятся высокое кровяное давление, употребление алкоголя, диабет 2 типа и ожирение.

В отчете комиссии журнала The Lancet, эксперты заявили, что, хотя пока еще не понятно, являются ли некоторые факторы риска более важными, чем другие, "логично", что чем раньше человек подвергается воздействию этих факторов риска и чем дольше он находится под их воздействием, тем сильнее накапливаются повреждения мозга.

Если у вас, скажем, разовьется диабет 2 типа и гипертония в раннем возрасте и вы не будете их контролировать, вы скорее нанесете вред своему сердцу и сосудистой системе, питающей мозг

- пояснил профессор Роберт Говард из Университетского колледжа Лондона.

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Это вполне может способствовать более раннему развитию сосудистой деменции и может управлять процессами, вызывающими болезнь Альцгеймера. Но это сложное заболевание, в котором задействовано множество возможных факторов риска - нет ничего, что могло бы вызвать его развитие в более раннем возрасте

- добавил эксперт.

Итак, что советуют ученые, чтобы уменьшить риск деменции:

Бросьте курить

У курильщиков на 30% выше риск деменции, и даже если вы решите бросить курить в 60 лет - это уже продлит вам жизнь.

Уменьшите употребление алкоголя

Злоупотребление алкоголем особенно повышает риск деменции. Поэтому алкогольная зависимость может повлечь негативные последствия для вас в будущем.

Увеличьте количество общения с другими людьми

Социальная изоляция повышает риск деменции на 60%. Поэтому встречи с друзьями, даже если не часто - полезны. Читайте также: Микропластик остается в питьевой воде, несмотря на развитие очистных технологий - ученые

Следите за своим слухом

Потеря слуха может увеличить риск деменции до 24%.  Кроме того, потеря слуха может быть даже одним из первых признаков деменции. В таком случае слуховые аппараты снижают риск на 17%.

Лечите депрессию

Нелеченная депрессия - главный фактор риска. Антидепрессанты и терапия уменьшают вероятность деменции на треть.

Следите за своим весом

В частности, исследование показывает, что людям, имеющим избыточный вес, похудев даже на 2 кг - значительно улучшает память и снижает риск деменции.

Контролируйте давление и сахар

Высокое давление и диабет 2 типа вредят сосудам мозга. Поэтому стоит поддерживать давление ниже 130 мм рт. ст.

Обратите внимание на уровень холестерина

Уровень холестерина связан не только с сердцем, но и с деменцией. Здесь поможет правильное питание, спорт и здоровый режим сна.

Увеличьте физическую активность

Физическая активность снижает риск деменции на 20%. Даже простая прогулка уже принесет вам пользу.

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Не гуляйте в местах, где воздух может быть очень загрязненным 

Загрязнение воздуха связывают с болезнью Альцгеймера. Здесь рекомендуется выбирать места для прогулок на свежем воздухе не где-то вблизи дороги, где ездит много авто. Лучше делать прогулки парком или где-то в лесу.

Защищайте голову от ударов

Даже легкие удары могут повысить риск деменции. Надевайте шлем и избегайте, например, перед игрой в футбол.

Заботьтесь о своем зрении

Проблемы со зрением повышают риск деменции почти вдвое. В частности, у тех людей, которые не корректируют зрение в раннем возрасте - риск деменции увеличивается на уровне 47%.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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