Експерти попереджають про страшні ризики ранньої деменції: шокуючий діагноз легенди футболу

Колишній нападник футбольного клубу "Бернлі" Енді Пейтон закликав однолітків проходити обстеження на наявність ранніх ознак деменції після того, як у нього виявили хворобу у 57 років. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Повідомляється, що 57-річний Енді Пейтон страждав від головного болю і втрати пам'яті. Тому на початку цього року йому довелося пройти сканування мозку після того, як у січні його колишньому товаришеві по команді Діну Віндассосу поставили діагноз деменція у віці 56 років.

За даними Alzheimer's Research UK, діагноз захворювання в осіб молодше 65 років вважається деменцією молодого віку, яка приблизно в одному з десяти випадків зумовлена генетикою.

Причиною також можуть стати негенетичні чинники, як-от черепно-мозкова травма, тяжке ушкодження мозку, спричинене інсультом, або зловживання алкоголем.

Попри зростання захворюваності, експерти попереджають, що молоді люди значною мірою не знають про унікальні попереджувальні ознаки цього захворювання.

За оцінками благодійної організації Dementia UK, у Великій Британії налічується понад 70 800 осіб у віці до 65 років, які страждають на деменцію, що почалася в молодому віці. Це на 69% більше, ніж у 2014 році.

В інтерв'ю The Observer Пейтон сказав: "Я хочу підвищити обізнаність колишніх гравців і допомогти іншим людям. Ось чому я сиджу тут. Я просто хочу, щоб хлопці пішли і пройшли обстеження".

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До того, як звернутися по діагностику, у футбольного тренера спостерігалися "звичайні симптоми" деменції, зокрема забудькуватість, втрата пам'яті та головні болі.

Це справді лякає, через те, що ти просто знаєш, що станеться далі - зазначив Пейтон.

Невролог, який робив мені сканування, сказав, що в мозку 68 шляхів, і 27 із них пошкоджені. Він також сказав, що мій мозок трохи зменшився - додав він.

За словами Пейтона, невролог сказав йому, що немає жодних сумнівів у тому, що ушкодження було спричинене грою у футбол, підкресливши ризик постійних ударів по голові.

Колишній нападник, який за свою кар'єру зіграв понад 500 матчів, сказав: "Сканування мозку не бреше. Пошкоджена половина мозку, що пояснює мої відчуття".

Хоча вчені поки що не впевнені в причинах цього зростання, експерти виявили щонайменше 14 факторів ризику, пов'язаних зі способом життя, які можуть впливати на мозок, збільшуючи ризик раннього розвитку деменції.

До них належать високий кров'яний тиск, вживання алкоголю, діабет 2 типу та ожиріння.

У звіті комісії журналу The Lancet, експерти заявили, що, хоча поки що не зрозуміло, чи є деякі фактори ризику важливішими за інші, "логічно", що чим раніше людина зазнає впливу цих факторів ризику і чим довше вона перебуває під їхнім впливом, тим сильніше накопичуються ушкодження мозку.

Якщо у вас, скажімо, розвинеться діабет 2 типу і гіпертонія в ранньому віці і ви не будете їх контролювати, ви швидше завдасте шкоди своєму серцю і судинній системі, що живить мозок - пояснив професор Роберт Говард з Університетського коледжу Лондона.

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Це цілком може сприяти більш ранньому розвитку судинної деменції і може керувати процесами, що викликають хворобу Альцгеймера. Але це складне захворювання, в якому задіяно безліч можливих чинників ризику - немає нічого, що могло б викликати його розвиток у більш ранньому віці - додав експерт.

Отже, що радять науковці, аби зменшити ризик деменції:

Киньте палити

Курці мають на 30% вищий ризик деменції, і навіть якщо ви вирішите кинути куріння у 60 років — це вже продовжить вам життя.

Зменшіть вживання алкоголю

Зловживання алкоголем особливо підвищує ризик деменції. Тож алкогольна залежність може понести негативні наслідки для вас у майбутньому.

Збільшіть кількість спілкування з іншими людьми

Соціальна ізоляція підвищує ризик деменції на 60%. Тому зустрічі з друзями, навіть якщо не часто — корисні. Читайте також: Мікропластик залишається у питній воді, попри розвиток очисних технологій - вчені

Слідкуйте за своїм слухом

Втрата слуху може збільшити ризик деменції до 24%. Крім того, втрата слуху може бути навіть однією з перших ознак деменції. В такому випадку слухові апарати знижують ризик на 17%.

Лікуйте депресію

Нелікована депресія — головний фактор ризику. Антидепресанти і терапія зменшують ймовірність деменції на третину.

Слідкуйте за своєю вагою

Зокрема, дослідження показує, що людям, які мають надлишкову вагу схуднувши навіть на 2 кг — значно покращує памʼять та знижує ризик деменції.

Контролюйте тиск і цукор

Високий тиск і діабет 2 типу шкодять судинам мозку. Тож варто підтримувати тиск нижче 130 мм рт. ст.

Зверніть увагу на рівень холестерину

Рівень холестерину пов’язаний не лише з серцем, а й з деменцією. Тут допоможе правильне харчування, спорт та здоровий режим сну.

Збільшіть фізичну активність

Фізична активність знижує ризик деменції на 20%. Навіть проста прогулянка вже принесе вам користь.

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Не гуляйте у місцях, де повітря може бути дуже забрудненим

Забруднення повітря пов’язують із хворобою Альцгеймера. Тут рекомендується обирати місця для прогулянок на свіжому повітрі не десь поблизу дороги, де їздить багато авто. Краще робити прогулянки парком або десь в лісі.

Захищайте голову від ударів

Навіть легкі удари можуть підвищити ризик деменції. Надягайте шолом і уникайте, наприклад, перед грою у футбол.

Піклуйтесь про свій зір

Проблеми із зором підвищують ризик деменції майже вдвічі. Зокрема, у тих людей, які не корегують зір в ранньому віці — ризик деменції збільшується на рівні 47%.

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