Всесвітній день боротьби з раком яєчників, Міжнародний день Червоного Хреста: що ще відзначають 8 травня

Сьогодні, 8 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з раком яєчників, який є нагадування про небезпечне захворювання, яке щороку забирає життя тисячі жінок, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з раком яєчників

Рак яєчників — захворюванням, яке часто називають "тихим вбивцею", яке згідно зі статистикою ВООЗ, знаходиться на сьомому місці по поширеності в Україні та на восьмому в світ. Його складно виявити на ранніх етапах, крім того симптоми можуть бути непомітними або схожими на менш серйозні захворювання.

Всесвітній день боротьби з раком яєчників покликаний нагадати про важливість обізнаності щодо жіночого здоров’я, регулярних обстежень і підтримки жінок, які стикаються з цією хворобою.

Експерти попереджають про страшні ризики ранньої деменції: шокуючий діагноз легенди футболу

День вільної торгівлі

8 травня також у світі відзначають День вільної торгівлі — подію, покликану підкреслити роль відкритих ринків у розвитку глобальної економіки та чесної конкуренції у під час глобалізіції. Зокрема, вільна торгівля сприяє економічному зростанню, створенню нових робочих місць та підвищенню добробуту громадян. У цей день експерти, політики й бізнес-спільнота закликають до усунення торговельних бар’єрів та створення рівних умов для конкуренції на міжнародній арені.

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

Ще один День народження Coca-cola

Також, 8 травня вважається ще одним днем народження одного з найвідоміших брендів у світі — Coca-Cola. Саме в цей день у 1886 році бухгалтер Френк Робінсон вигадав назву для нового напою та створив фірмовий логотип, написавши слова "Coca-Cola" своїм витонченим каліграфічним почерком. Цей напис став впізнаваним у всьому світі і залишається незмінним уже понад 130 років.

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

Міжнародний день Червоного Хреста

Щороку 8 травня у світі вшановують роботу волонтерів і працівників гуманітарних місій у День Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ця дата була обрана не просто, адже цього дня народився Генрі Дюнант — одного з засновник Міжнародного комітету Червоного Хреста і перший лауреат Нобелівської премії миру.

За ініціативою Жана Анрі Дюнана почали працювати перші групи волонтерів Червоного Хреста, що надавали допомогу пораненим на територіях бойових зіткнень. Організація розпочала свою діяльність з 1863 року і продовжує існувати до сьогодні.

Сьогодні ця Червоний Хрест допомагає мільйонам людей, що постраждали від воєн, стихійних лих, бідності та соціальних криз.

В Україні організація активно працює з 1918 року. А початком збройного конфлікту у 2014 році організаці значно активізувала свою діяльність, надаючи гуманітарну допомогу, медичну підтримку та психологічну допомогу тим, хто опинився в зоні бойових дій.

Зміна клімату загрожує системі донорства крові - дослідження

Вшанування памʼяті святого апостола і євангеліста Івана Богослова

Православна церква 8 травня вшановує пам’ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова — одного з найближчих учнів Ісуса Христа. Він був сином рибалки Зеведея та праведної Саломії, та разом із братом Яковом залишив рідний дім, аби піти за Христом. За свою ревність та силу духу брати отримали прізвисько "сини грому". Іван був поруч із Спасителем у найважливіші моменти Його земного життя та став єдиним апостолом, який стояв біля хреста під час розп’яття. Саме через це Христос довірив йому Свою Матір — Пресвяту Богородицю.

За новим церковним календарем іменини відзначають Арсеній, Іван.

Відкриття NASA, пов'язане з розп'яттям Ісуса може вказувати його точну дату смерті