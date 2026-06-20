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Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей

Киев • УНН

 • 2868 просмотра

20 июня отмечают Всемирный день беженцев. По состоянию на начало мая 2026 года почти 4,37 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС.

Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей

Каждый год 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Этот день призван обратить внимание международного сообщества на судьбу людей, которые вынуждены покидать свои дома из-за вооруженных конфликтов и преследований. Эта дата имеет особое значение и для Украины: по состоянию на начало мая почти 4,37 миллиона украинцев получили временную защиту в странах ЕС, пишет УНН

Когда отмечают Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев — это международный день, установленный Организацией Объединенных Наций в честь беженцев по всему миру. Он отмечается ежегодно 20 июня и признает силу и мужество людей, которые были вынуждены бежать из родной страны, чтобы избежать конфликтов или преследований. Всемирный день беженцев — это возможность вызвать у общественности сочувствие и понимание их беды и признать их стойкость в восстановлении своей жизни.

Этот день освещает права, потребности и мечты беженцев, помогая мобилизовать политическую волю и ресурсы, чтобы беженцы могли не только выживать, но и процветать. Хотя важно ежедневно защищать и улучшать жизнь беженцев, такие международные дни, как Всемирный день беженцев, помогают сосредоточить внимание мировых властей на тяжелом положении тех, кто спасается от конфликтов или преследований. Многие мероприятия, проводимые в этот день, создают возможности для поддержки беженцев.

Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?19.03.26, 13:36 • 18490 просмотров

Украинцы за границей — сколько людей остаются в ЕС

По данным Евростата, на начало мая 2026 года количество граждан Украины, находящихся в странах Европейского Союза со статусом временной защиты, в апреле 2026 года несколько увеличилось. Всего в ЕС на тот момент проживали около 4,37 млн украинцев, получивших убежище из-за полномасштабной войны россии против Украины.

По сравнению с мартом количество украинцев в ЕС со статусом временной защиты выросло на 42 990 (1%). 

Странами ЕС, которые приняли наибольшее количество лиц из Украины, находящихся под временной защитой, были:

  • Германия (1 279 660 человек; 29,3% от общего количества в ЕС);
    • Польша (971 255; 22,2%);
      • Чехия (384 435; 8,8%).

        Количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 24 странах ЕС и уменьшилось в 3. Наибольший абсолютный рост наблюдался в Польше (+9 850; +1,0%), Италии (+7 020; +20,8%) и Германии (+4 705; +0,4%). Наибольшее сокращение зафиксировано во Франции (-440; -0,9%) и Ирландии (-125; -0,1%).

        Самые высокие показатели количества лиц, пользующихся временной защитой, на тысячу населения были зафиксированы в Чехии (35,2), Польше (26,6) и Словакии (26,5), тогда как на уровне ЕС этот показатель составил 9,7.

        По состоянию на 30 апреля 2026 года граждане Украины составляли более 98,5% лиц, пользующихся временной защитой в ЕС. Взрослые женщины составляли 43,4% от общего количества, взрослые мужчины — 26,7%, а несовершеннолетние — почти треть (29,9%) всех лиц, пользующихся временной защитой.

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        Сколько украинцев выехало за границу

        По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, в настоящее время за границей находятся 8 млн украинцев.

        "По нашим данным, даже не шесть, а восемь миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно уже становится вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель. Безусловно, для этого должны быть созданы прежде всего условия безопасности на Родине", — говорил Сибига во время заседания Верховной Рады. 

        Министр подчеркивал, что вопрос возвращения украинских граждан уже обсуждается с международными партнерами, однако некоторые государства не заинтересованы в отъезде украинцев из-за их вклада в местную экономику и рынок труда.

        "Мы обсуждаем эти вопросы с нашими партнерами. Мы также видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, их квалификацию и адаптацию в этих странах. Поэтому фактически нам нужно будет еще "бороться" за своих людей, чтобы они вернулись", — отмечал Сибига. 

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        Права беженцев за границей — что стоит знать

        Статус беженца в Европе — это индивидуальное право, которое предоставляется иностранцу, имеющему обоснованные опасения подвергнуться преследованиям или иной угрозе из-за веры, религии, национальности, политических или иных убеждений. Беженство гарантирует международную защиту, социальную поддержку в виде жилья, денежных выплат, медицинских услуг и помощь государства в долгосрочной интеграции в общество.

        С 24 февраля 2022 года украинцы также могут оформить временную защиту в любой стране Европы, обратившись в миграционный орган выбранного государства. Такой статус позволяет избежать бюрократических процедур и получить немедленный доступ к жилью, социальной и медицинской помощи, рынку труда значительному количеству людей, однако предоставляется временно без возможности продления после окончания войны в Украине. В отличие от временной защиты, статус беженца не имеет сроков, однако накладывает определенные ограничения на лицо, например, запрещает трудоустройство на время длительного рассмотрения заявки.

        Избавиться от любых ограничений на пребывание в ЕС можно, оформив гражданство в одной из стран Евросоюза по упрощенной процедуре.

        Российское вторжение на территорию Украины стало поводом для активации Директивы ЕС о временной защите, которая гарантирует прием украинцев во всех странах-членах Евросоюза, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии, Швейцарии и предоставление им специального статуса. 

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        Павел Башинский

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