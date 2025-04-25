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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
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Financial Times

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Всемирный банк даст Украине 70 миллионов долларов для поддержки энергосистемы

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Всемирный банк выделит 70 миллионов долларов Украине для поддержки энергосистемы. Средства пойдут на закупку систем хранения энергии для "Укргидроэнерго".

Всемирный банк даст Украине 70 миллионов долларов для поддержки энергосистемы

Всемирный банк предоставит Украине 70 миллионов долларов для поддержки стабильности работы украинской энергосистемы. Средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго". Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

В пятницу, 25 апреля в Вашингтоне Премьер-министр Денис Шмыгаль и Управляющий директор Всемирного банка Анна Бьерде подписали соглашение о финансовой поддержке энергетической системы Украины. 

Отмечается, что в соответствии с документом Всемирный Банк предоставит нашей стране 70 млн долларов. Финансирование будет направлено на поддержку стабильности работы энергосистемы. 

Средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго". Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость

- подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр выразил благодарность Всемирному банку и партнерам за помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских обстрелов.

Напомним

В Украине потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне сезонных показателей. 25 апреля в "Укрэнерго" призвали пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны23.04.25, 08:22 • 70694 просмотра

Вита Зеленецкая

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