"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

В марте 2022-го в одной из прифронтовых громад исчез свет. Не на несколько часов — на несколько дней. Не работали больницы, остановилась насосная станция, не было связи. В таких условиях автономная энергия — не роскошь, а вопрос выживания. Именно тогда на эту войну пришли инженеры. Не с лозунгами, а с решениями. Когенерационные установки компании RSE s.r.o., основанной украинцем Андреем Гриненко в Чехии, стали одним из ответов на новую реальность.

За неполный год RSE ввела в эксплуатацию более 200 МВт автономной мощности — от сельских громад до Харьковского метро. В 2025 году компания планирует увеличить этот показатель до 700 МВт.

Мы поговорили с Андреем о том, почему когенерация — это не просто об энергии, а о независимости, скорости и выживании, и как технологии создают новую инфраструктуру Украины уже сейчас.

— Андрей, война стала вызовом для всех, но для энергетики — особенным. Вы начали работать именно тогда, когда система буквально сыпалась. Как удалось не просто запуститься, а масштабироваться с нуля до сотен мегаватт?

— Мы стартовали в момент, когда все горело — в прямом и переносном смысле. Энергосистема Украины не выдерживала обстрелов. Люди оставались без света, без тепла, без связи. И мы поняли: сейчас — время не концепций, а решений. У нас уже тогда был полноценный продукт: мобильная когенерационная установка, которая дает электроэнергию и тепло одновременно. И которую можно смонтировать за несколько дней.

Она не требует долгих согласований, не зависит от централизованной сети, не боится отключений. Мы сразу зашли с инженерным подходом, логистикой, сервисом — с полным циклом. Поэтому и сработало.

— Когенерация — это нечто большее, чем просто энергетика. Чем она важна именно сейчас, в контексте войны?

— Война показала, что централизованная модель энергетики — уязвима. Ракеты попадают по подстанциям, ТЭС, распределительным узлам. А когенерация — это энергия, которую сложно сломать. Она локальная, автономная, гибкая. И самое главное — она дает тепло и свет там, где это критично.

Наши установки работают в больницах, на предприятиях, в городах, даже в Харьковском метро. Это не о комфорте. Это — о выживании. Иногда — буквально.

— Какой горизонт использования таких решений? Это "на время войны" или долгосрочно?

— Мы не делаем "заплаток". Это не дизель, который выкручивает 500 моточасов и ломается. Наши установки — на 10+ лет работы. Двигатели — MWM, Германия. Мы — ключевой партнер MWM в Украине и Европе. Это надежная техника, которая выдерживает нагрузку, скачки напряжения, экстремальные температуры. А котлы-утилизаторы позволяют использовать тепло выхлопа — это экономия и эффективность.

— Что делает RSE не просто поставщиком, а партнером? Почему вас выбирают?

— Потому что мы не продаем "оборудование", мы закрываем проблему. У нас есть своя инженерная команда, сервис, склады запчастей в Брно и Киеве. Мы запускаем, обслуживаем, отвечаем. В 2025 году у нас будет 52 инженера в Украине — сертифицированные, с опытом. Это другая глубина.

— Кого чаще всего видите среди своих заказчиков?

— Все, кто не может позволить себе остановку. Аграрии, фармкомпании, логистика, медицинские учреждения, города. Один из ярких примеров — Харьковский метрополитен. В 2025 году он заказал пять наших установок мощностью 2,3 МВт через Prozorro. Мы выиграли тендер не потому, что имели "связи", а потому что были эффективны.

— Работаете и с оборонными предприятиями?

— Да. И это — отдельная, очень ответственная часть работы. Большинство проектов не афишируются. Но суть одна: без энергии не работает производство. Не варит сварка, не собирается техника, не идет контроль качества — значит, не будет поставок на фронт. Наши когенерационные установки — это тоже оружие. Просто инженерное.

— Не возникает ли конфликта между украинскими проектами и экспортом? Как вы балансируете между рынками?

— У нас четкий приоритет: Украина — первая. RSE имеет широкую географию — Европа, Азия, Африка, Канада. Но все, что мы делаем за границей, — это экспорт технологий. Основные усилия, производство, сервис — сосредоточены на Украине. Мы не "убегали" — мы создавали инфраструктуру, которая может работать для нашей страны. Это принцип.

— Вы зарегистрированы в Чехии. Это не мешает позиционировать себя как украинскую компанию?

— Мы — формально европейская компания. Но по сути — украинская до костей. Основатель — украинец. Команда — украинцы. Продукты — для Украины. Это не история об эмиграции, это — о технологиях, которые работают на свою землю.

— Какое видение на 2025 год и далее?

— Масштабирование. Уже сейчас мы расширяем завод в Брно, наращиваем сервисную команду, участвуем в крупных тендерах. Стремимся выйти на 700+ МВт установленных мощностей. Но главное — строим систему, которая будет работать после победы.

Потому что Украина должна быть сильной не только на время войны.

— И напоследок: как вы коротко объясняете, что такое RSE?

— Это не просто энергия. Это — надежность, автономность и безопасность. Там, где стоит наша установка, есть свет, есть тепло, есть жизнь. Мы не гасим пожары — мы создаем систему на десятилетия.