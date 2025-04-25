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Споживання електрики тримається на сезонному рівні, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Київ • УНН

 • 3658 перегляди

В Україні споживання електроенергії стабілізувалося на рівні сезонних показників. В "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

Споживання електрики тримається на сезонному рівні, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, користуватися потужними електроприладами варто з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

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"Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 25 квітня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня - у четвер", - ідеться у повідомленні.

Учора, 24 квітня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Зберігається необхідність перенесення активного енергоспоживання на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00", - вказали в Укренерго, наголосивши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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