Потребление электричества держится на сезонном уровне, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, пользоваться мощными электроприборами стоит с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 25 апреля, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день - в четверг", - говорится в сообщении.

Вчера, 24 апреля, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущих суток.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сохраняется необходимость переноса активного энергопотребления на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00", - указали в Укрэнерго, подчеркнув, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Тарифы на газ и тепло не должны меняться в этом году, а потом возможен рост - НБУ