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Потребление электричества держится на сезонном уровне, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 2946 просмотра

В Украине потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне сезонных показателей. В "Укрэнерго" призвали пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.

Потребление электричества держится на сезонном уровне, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, пользоваться мощными электроприборами стоит с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 25 апреля, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день - в четверг", - говорится в сообщении.

Вчера, 24 апреля, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущих суток.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сохраняется необходимость переноса активного энергопотребления на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00", - указали в Укрэнерго, подчеркнув, что ситуация в энергосистеме может меняться.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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