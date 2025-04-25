Світовий банк дасть Україні 70 мільйонів доларів для підтримки енергосистеми

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
19:37 • 3034 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

19:10 • 9014 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

16:43 • 12960 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 26202 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 37882 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 10:30 • 46818 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 36459 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 39647 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 79548 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 57799 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
4.1м/с
59%
746 мм
Популярнi новини

Дружина Петра Порошенка подала на чоловіка в суд через поділ майна

25 квітня, 11:08 • 5570 перегляди

Україна відкрита до конструктивного діалогу з Китаєм для вирішення актуальних проблем - МЗС

25 квітня, 11:35 • 4482 перегляди

Археологи розкопали на узбережжі Перу елітну жіночу гробницю, якій п'ять тисяч років

14:57 • 7714 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

15:56 • 9780 перегляди

У столичному ТЦ Lavina Mall пожежа: відвідувачів евакуювали

16:19 • 4792 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 46820 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 79549 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 132802 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 297239 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 186728 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

15:56 • 9834 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 50084 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 42093 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 49062 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 80061 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

Світовий банк дасть Україні 70 мільйонів доларів для підтримки енергосистеми

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Світовий банк виділить 70 мільйонів доларів Україні для підтримки енергосистеми. Кошти підуть на закупівлю систем зберігання енергії для "Укргідроенерго".

Світовий банк дасть Україні 70 мільйонів доларів для підтримки енергосистеми

Світовий банк надасть Україні 70 мільйонів доларів для для підтримки стабільності роботи української енергосистеми. Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Деталі

У п'ятницю, 25 квітня у Вашингтоні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Керівний директор Світового банку Анна Б'єрде підписали угоду щодо фінансової підтримки енергетичної системи України. 

Зазначається, що відповідно до документа Світовий Банк надасть нашій країні 70 млн доларів. Фінансування буде спрямоване на підтримки стабільності роботи енергосистеми.  

Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість

- наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Світовому банку та партнерам за допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України, що постраждала від російських обстрілів.

Нагадаємо

В Україні споживання електроенергії стабілізувалося на рівні сезонних показників. 25 квітня в "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

"Коли енергія — це безпека". Як українська компанія RSE створює автономну енергетику під час війни 23.04.25, 08:22 • 70704 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаЕкономіка
Світовий банк
Вашингтон
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$66.98
Bitcoin
$95,312.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,801.82