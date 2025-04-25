Світовий банк дасть Україні 70 мільйонів доларів для підтримки енергосистеми

Світовий банк надасть Україні 70 мільйонів доларів для для підтримки стабільності роботи української енергосистеми. Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Деталі

У п'ятницю, 25 квітня у Вашингтоні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Керівний директор Світового банку Анна Б'єрде підписали угоду щодо фінансової підтримки енергетичної системи України.

Зазначається, що відповідно до документа Світовий Банк надасть нашій країні 70 млн доларів. Фінансування буде спрямоване на підтримки стабільності роботи енергосистеми.

Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість - наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Світовому банку та партнерам за допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України, що постраждала від російських обстрілів.

Нагадаємо

В Україні споживання електроенергії стабілізувалося на рівні сезонних показників. 25 квітня в "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

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