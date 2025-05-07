"Все вон!": в Риме официально начался конклав, на котором кардиналы изберут нового Папу Римского
Киев • УНН
В Риме начался конклав кардиналов Католической Церкви для избрания Папы Римского после смерти Франциска. Кардиналы принесли присягу и отныне не могут общаться с внешним миром.
В Риме начался конклав кардиналов Католической Церкви, целью которого является избрание Папы Римского на смену Франциску, который умер в Пасхальный понедельник 21 апреля этого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.
После принесения последней присяги церемониймейстер провозгласил "Extra omnes" ("Все вон!"), после чего все, кроме кардиналов-избирателей и нескольких других, были вынуждены уйти
Теперь второй церковнослужитель, избранный в Генеральной конгрегации, произнесет вторую речь "об избрании Папы", и начнется голосование, после чего все, кто не принимает участия в выборах, также уйдут.
Отныне кардиналы не могут общаться с внешним миром. У них не будет доступа к радио, телевидению, газетам, телефонам, факсам, интернету или социальным сетям.
Теперь мир будет ждать первого дыма из временного дымохода Сикстинской капеллы, который ожидается примерно через час.
Дополнение
Коллегия кардиналов в Ватикане провела последнюю встречу перед конклавом. Во время заседания было аннулировано Перстень рыбака и свинцовая печать Папы Франциска.