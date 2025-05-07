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"Всі геть!": у Римі офіційно розпочався конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського

Київ • УНН

 • 2604 перегляди

У Римі розпочався конклав кардиналів Католицької Церкви для обрання Папи Римського після смерті Франциска. Кардинали склали присягу і відтепер не можуть спілкуватися із зовнішнім світом.

"Всі геть!": у Римі офіційно розпочався конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського

У Римі розпочався конклав кардиналів Католицької Церкви, метою якого є обрання Папи Римського на зміну Франциску, який помер у Великодній понеділок 21 квітня цього року. Про це пише УНН з посиланням на NBC News.

Після складання останньої присяги церемоніймейстер проголосив "Extra omnes" ("Всі геть!"), після чого всі, крім кардиналів-виборців та кількох інших, були змушені піти

- повідомляє NBC News.

Тепер другий церковнослужитель, обраний у Генеральній конгрегації, виголосить другу промову "про обрання Папи", і розпочнеться голосування, після чого всі, хто не бере участы у виборах, також підуть.

Відтепер кардинали не можуть спілкуватися із зовнішнім світом. Вони не матимуть доступу до радіо, телебачення, газет, телефонів, факсів, інтернету чи соціальних мереж.

Тепер світ чекатиме першого диму з тимчасового димаря Сікстинської капели, який очікується приблизно через годину.

Доповнення

Колегія кардиналів у Ватикані провела останню зустріч перед конклавом. Під час засідання було анульовано Перстень рибалки та свинцеву печатку Папи Франциска.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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