У Ватикані анулювали Перстень рибалки та печатку Папи Франциска
Київ • УНН
Колегія кардиналів провела останню зустріч перед конклавом, де анулювала Перстень рибалки та свинцеву печатку Папи Франциска. На зустрічі обговорили реформи Папи та необхідність миру.
Колегія кардиналів у Ватикані провела останню зустріч перед конклавом. Під час засідання було анульовано Перстень рибалки та свинцеву печатку Папи Франциска, передає УНН із посиланням на Vatican News.
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Сьогодні колегія кардиналів провела останнє, дванадцяте з черги, загальне зібрання в рамках приготування до Конклаву, який розпочнеться вже завтра, 7 травня.
Як повідомив під час брифінгу Маттео Бруні, Директор Ватиканської пресслужби, в засіданні взяли участь 173 кардинали, між якими – 130 учасників майбутнього конклаву.
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Під час зустрічі колегії кардиналів прозвучало 26 виступів, які стосувалися різноманітних тем. Зокрема, йшлося про реформи Папи Франциска, які потрібно далі розвивати. Виокремлено законодавство, що стосується випадків сексуального насилля, економічні питання, формування Курії, синодальність, зусилля на підтримку миру й піклування про створіння. Наголошувалося на темі сопричастя як покликанню нового Папи, який повинен бути "будівничим мостів", пастирем, учителем людяності та обличчям Церкви, яка наслідує милосердного самарянина. Зазначено, в період війн, насильства й глибокої поляризації потрібен Папа милосердя, синодальності та надії.
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Говорили також про канонічне право й повноваження Папи, про стиль здійснення кардинальського служіння, про необхідність проводити засідання кардиналів під час консисторій. У доповідях також прозвучали такі теми як дата Пасхи, річниця Нікейського собору та екуменічний діалог. Йшлося також про християнське втаємничення та виховання як місіонерські дії, про необхідність берегти пам’ять про свідчення мучеників на теренах, де тривають війни й де існують обмеження релігійної свободи.
Під час цього засідання також відбулося анулювання "Персня рибалки" Папи Франциска та печатки. Було зачитано заклик до постійного припинення вогню та переговорів у тих частинах світу, де тривають війни.
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