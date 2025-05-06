В Ватикане аннулировали Перстень рыбака и печать Папы Франциска
Киев • УНН
Коллегия кардиналов провела последнюю встречу перед конклавом, где аннулировала Перстень рыбака и свинцовую печать Папы Франциска. На встрече обсудили реформы Папы и необходимость мира.
Коллегия кардиналов в Ватикане провела последнюю встречу перед конклавом. Во время заседания были аннулированы Перстень рыбака и свинцовая печать Папы Франциска, передает УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
Сегодня коллегия кардиналов провела последнее, двенадцатое по очереди, общее собрание в рамках подготовки к Конклаву, который начнется уже завтра, 7 мая.
Как сообщил во время брифинга Маттео Бруни, Директор Ватиканской пресс-службы, в заседании приняли участие 173 кардинала, между которыми – 130 участников будущего конклава.
Добавим
Во время встречи коллегии кардиналов прозвучало 26 выступлений, которые касались разнообразных тем. В частности, речь шла о реформах Папы Франциска, которые нужно дальше развивать. Выделено законодательство, касающееся случаев сексуального насилия, экономические вопросы, формирование Курии, синодальность, усилия в поддержку мира и заботу о создании. Подчеркивалось на теме сопричастия как призванию нового Папы, который должен быть "строителем мостов", пастырем, учителем человечности и лицом Церкви, которая наследует милосердного самарянина. Отмечено, в период войн, насилия и глубокой поляризации нужен Папа милосердия, синодальности и надежды.
Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска06.05.25, 12:43 • 81666 просмотров
Говорили также о каноническом праве и полномочиях Папы, о стиле осуществления кардинальского служения, о необходимости проводить заседания кардиналов во время консисторий. В докладах также прозвучали такие темы как дата Пасхи, годовщина Никейского собора и экуменический диалог. Речь шла также о христианском посвящении и воспитании как миссионерских действиях, о необходимости беречь память о свидетельствах мучеников на территориях, где продолжаются войны и где существуют ограничения религиозной свободы.
Во время этого заседания также состоялось аннулирование "Перстня рыбака" Папы Франциска и печати. Был зачитан призыв к постоянному прекращению огня и переговорам в тех частях мира, где продолжаются войны.
Конклав 7 мая: исторические факты о выборах Папы Римского02.05.25, 13:52 • 4275 просмотров