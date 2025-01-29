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Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии

Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии

Киев  •  УНН

 • 2699 просмотра

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Все имущество Алексея Порошенко арестовано из-за неуплаты штрафа в 25,5 тыс грн за игнорирование повесток ТЦК. На Порошенко-младшего, который находится в Великобритании, записано состояние на почти 1,2 млрд долларов.

Все имущество сына Петра Порошенко Алексея было арестовано вследствие неуплаты штрафа 25,5 тыс грн, выписанного за неоднократное игнорирование сыном олигарха повесток в ТЦК. Соответствующее постановление опубликовал политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН

Эксперт напомнил, что Алексей Порошенко находится в Великобритании и все время его пребывания там на его имя поступали повестки.

Конечно, он их не замечал. За это Алексея еще 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал на 25 500 грн. В постановлении было четко указано - если не заплатит за 15 дней, то сумма штрафа удваивается. Что, собственно, и произошло. Потому что «ухилес»-миллиардер проигнорировал требования закона. И вот 28 января 2025 года государственная исполнительная служба Печерского района столицы постановила теперь уже принудительно взыскать с Порошенко Алексея Петровича в пользу государства административный штраф в размере 51 000 грн. А пока не оплатит - наложить арест на все имущество должника

- пишет Гладких и приводит соответствующее постановление.
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С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма штрафа составила чуть более 56 тыс грн.

«Важен сам прецендент - одного из самых богатых людей страны (а именно на Порошенко-младшего записано состояния на почти 1,2 млрд долларов) государство заставляет выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна защищается от врага. Поэтому последствия для уклониста будут со временем ухудшаться», - отмечает эксперт.

Гладких отмечает, что сын Петра Порошенко Алексей, несмотря на заявления его отца, избегает военной службы уже длительное время.

«В 2015 году Петр Алексеевич рассказывал, что его старший сын воевал под Иловайском. Тогда журналисты и военные назвали это ложью. Так что фактически Алексей скрывается от ВСУ уже более 10 лет. Оказался еще тем «воякой». Как там говорят: в Лондоне папины лакомства ест эмигрант, но в Украине он - уклонист. Яблоко от яблони.... Или как там говорят в таких случаях?», - резюмирует Гладких.

Как известно, сейчас продолжается национальный сбор подписей граждан под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, который подозревается в государственной измене, торговле с РФ в войну и является соучредителем Партии регионов. За несколько дней собрано почти 10 тысяч голосов из необходимых 25 тыс. Сбор подписей проходит на сайте петиций.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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