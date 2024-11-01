Все громады Одесской области поддержали План победы Зеленского
Киев • УНН
86 громад Одесской области одобрили План победы Зеленского за менее чем неделю. План содержит 5 основных пунктов и 3 тайных приложения для достижения справедливого мира.
Одесская область поддерживает План победы Президента Украины. Меньше чем за неделю 86 громад области и Одесский областной совет приняли решение о поддержке стратегического документа, который имеет целью достижение справедливого мира. Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация, передает УНН.
Детали
Там отметили, что ключевые составляющие Плана победы - геополитическая, военная, экономическая и безопасность - направлены на усиление Украины и обеспечение безопасности в Европе.
"Территориальные общины готовятся направить обращение к странам-партнерам с призывом поддержать План победы. География этих стран широкая: Болгария, Румыния, Турция, Молдова, Германия, Франция, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Финляндия, Словения, Чехия, Черногория, Италия, Австрия, Китай, Израиль, Греция, Великобритания, Дания, США, Япония и другие.
Мы продолжим убеждать международное сообщество в том, что решимость может принести справедливый мир", - говорится в сообщении.
Напомним
Президент Владимир Зеленский 16 октября представил народным депутатам План победы - список потребностей и шагов, которые нужны для усиления позиций государства.
План Победы состоит из пяти пунктов - геополитического, двух военных, экономического и безопасности - и трех тайных приложений:
- Приглашение Украины в НАТО.
- Оборона. В нем говорится о необратимом укреплении украинской обороны против агрессора.
- Сдерживание. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны россии.
- Стратегический экономический потенциал. Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.
- Безопасностный. Он рассчитан на послевоенное время и предусматривает в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями, которые получили реальный опыт современной войны, применения западного оружия и взаимодействия с военными НАТО.