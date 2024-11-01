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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все громады Одесской области поддержали План победы Зеленского

Все громады Одесской области поддержали План победы Зеленского

Киев  •  УНН

07:41 • 7660 просмотра

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86 громад Одесской области одобрили План победы Зеленского за менее чем неделю. План содержит 5 основных пунктов и 3 тайных приложения для достижения справедливого мира.

Одесская область поддерживает План победы Президента Украины. Меньше чем за неделю 86 громад области и Одесский областной совет приняли решение о поддержке стратегического документа, который имеет целью достижение справедливого мира. Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

Там отметили, что ключевые составляющие Плана победы - геополитическая, военная, экономическая и безопасность - направлены на усиление Украины и обеспечение безопасности в Европе.

"Территориальные общины готовятся направить обращение к странам-партнерам с призывом поддержать План победы. География этих стран широкая: Болгария, Румыния, Турция, Молдова, Германия, Франция, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Финляндия, Словения, Чехия, Черногория, Италия, Австрия, Китай, Израиль, Греция, Великобритания, Дания, США, Япония и другие.

Мы продолжим убеждать международное сообщество в том, что решимость может принести справедливый мир", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 16 октября представил народным депутатам План победы - список потребностей и шагов, которые нужны для усиления позиций государства.

План Победы состоит из пяти пунктов - геополитического, двух военных, экономического и безопасности - и трех тайных приложений:

  •  Приглашение Украины в НАТО.
  • Оборона. В нем говорится о необратимом укреплении украинской обороны против агрессора.
  • Сдерживание. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны россии.
  •  Стратегический экономический потенциал. Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.
  • Безопасностный. Он рассчитан на послевоенное время и предусматривает в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями, которые получили реальный опыт современной войны, применения западного оружия и взаимодействия с военными НАТО.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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