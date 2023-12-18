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Вражеским обстрелом повреждено агропредприятие в Харьковской области

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 06:27  •  18449 просмотра

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Российские артиллерийские и минометные обстрелы накрыли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, повредив сельскохозяйственное предприятие; жертв нет, но один человек получил ранение от взрывного устройства

Российские войска за прошедшие сутки обстрелом повредили аграрное предприятие в Харьковской области, в целом под ударом было два района региона. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате вражеского обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждено здание аграрного предприятия

- написал Синегубов в Telegram.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Детали

По словам главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Волчанск, Волчанские Хутора Чугуевского района; Тополя, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района. Авиационным ударам подверглась Петропавловка Купянского района.

"Около 14:30 в селе Глушковка Купянского района в собственном дворе на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 1994 г.р. Пострадавшего с акубаротравмой и ранением обеих кистей доставили в больницу. Состояние - средней тяжести", - указал Синегубов.

"ВСУ отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Купянского района", - сообщил глава ОВА.

За сутки произошло 64 боевых столкновения на фронте - ГенштабЗа сутки произошло 64 боевых столкновения на фронте - Генштаб18 декабрь 2023, 05:30 • 22090 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ворожим обстрілом пошкодило агропідприємство на Харківщині
Enemy shelling damages agricultural enterprise in Kharkiv region
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Вражеским обстрелом повреждено агропредприятие в Харьковской области

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