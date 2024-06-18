Вражеский удар по Полтавщине: госпитализировали девять человек, повреждены 16 зданий
Киев • УНН
Девять человек, в том числе двое детей, были госпитализированы и 16 зданий были повреждены в результате российской атаки в Полтавской области 17 июня.
В результате вражеского удара по Полтавщине 17 июня госпитализировали девять человек, среди которых два ребенка. В результате атаки рф повреждены 16 зданий. Об этом во вторник сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.
Полтавщина оправляется от вчерашних событий. Оккупанты нанесли удар по Полтавской общине. За медицинской помощью обратились 22 человека, из них трое детей. Госпитализировали девять человек, среди них два ребенка
По его словам, в результате вражеского удара повреждены 16 зданий, 9 из них жилые многоквартирные дома.
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Ранее Пронин сообщал, что российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие.