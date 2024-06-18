Ворожий удар по Полтавщині: госпіталізували девʼятьох людей, пошкоджено 16 будівель
Київ • УНН
Дев'ять людей, у тому числі двоє дітей, були госпіталізовані і 16 будівель були пошкоджені в результаті російської атаки в Полтавській області 17 червня.
У результаті ворожого удару по Полтавщині 17 червня госпіталізували девʼятьох людей, серед яких дві дитини. Внаслідок атаки рф пошкоджено 16 будівель. Про це у вівторок повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Полтавщина оговтується від вчорашніх подій. Окупанти завдали удару по Полтавській громаді. За медичною допомогою звернулися 22 людини, з них троє дітей. Госпіталізували девʼятьох людей, серед них дві дитини
За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено 16 будівель, 9 із них житлові багатоквартирні будинки.
Доповнення
Раніше Пронін повідомляв, що російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі.