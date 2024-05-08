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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших

Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 11:15  •  11055 просмотра

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Пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Количество пострадавших в результате сегодняшнего удара российских войск по Харькову  возросло до пяти, сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН

"Количество пострадавших возросло до пяти", - написал Терехов в Telegram.

Перед этим сообщалось, что есть данные о двух пострадавших детях - это мальчики 13 и 15 лет. Позже стало известно о еще одном раненом ребенке -12 лет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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