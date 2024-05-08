Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших

В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

Двое детей в возрасте 13 и 15 лет, были ранены во время атаки рф на территории учебного заведения в Харькове, один ребенок находится в тяжелом состоянии.